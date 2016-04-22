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Politika

"Anayasayı demlenmeye bırakmak lazım açıklaması Saray ile Başbakan'ın arasındaki rekabeti gösteriyor"

Muhalefet partilerinin milletvekilleri Başbakan'ın açıklamalarını yorumladı

22 Nisan 2016 07:07

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni Anayasa çalışmaları için sarf ettiği “Biraz da demlenmeye bırakmak lazım” sözleri, iktidar ve muhalefet cephesinde farklı yorumlandı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan,  “Biraz da demlenmeye bırakmak lazım açıklaması, güç ve yetki konusunda Saray ile aralarında ciddi çelişkiler ve rekabet olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, “Çalışmalarımız sürüyor. Başbakan’ın sözleri, zamana yayma şeklinde algılanmamalı. Konuyu haziranda Meclis’e getirme yaklaşımımızda bir değişiklik yok” dedi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Sayın Davutoğlu’nun herhalde biraz sakin ve kendi kendine düşünmeye ihtiyacı var” derken, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan “Biraz da demlenmeye bırakmak lazım açıklaması, güç ve yetki konusunda Saray ile aralarında ciddi çelişkiler ve rekabet olduğunu gösteriyor” yorumunda bulundu. 

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak “Bu açıklama, parti içi çekişme olduğunu gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. 

Yine bir diğer TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve HDP Mardin Milletvekili Erol Dora ise “Anayasalar toplum sözleşmesidir, tek bir partinin Anayasa yapmasının mahsurları ortada” diye konuştu.

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