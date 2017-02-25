CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçiş kolaylığı sağlayan düzenlemeyle ilgili “Anayasa’ya hayır diyecek kesimlere kapalı cezaevlerinde yer açılmaya çalışıyor. Ancak inanıyoruz nihayetinde orada masum insanlar değil, hukuku ayaklar altına alan kişiler yatacak” dedi.

Yılmaz gündeme ilişkin değerlendirmesinde, CHP’nin sadece bugün değil, yıllardır terör örgütlerine karşı mesafeli duruş sergilediğini, ancak hükümetin CHP’yi terör örgütleriyle birlikte göstermeye çalıştığını söyledi. “Terör örgütleri Anayasa’ya hayır diyor, CHP de hayır diyor” yönünde bir kampanya yürütüldüğünü anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu kampanyayı sadece AKP değil, Cumhurbaşkanı, Başbakan değil, evet cephesinden kim konuşuyorsa yapıyor. Unutulmasın ki terörle mücadele konusunda iktidarın ihtiyaç duyduğu tüm destek bugüne kadar CHP tarafından verilmiştir. CHP’nin terör örgütlerine karşı çok net bir duruşu vardır. Bu anlamda CHP, iktidarın ihtiyaç duyduğu tüm yasal düzenlemelerin yapılması, kararlılığı ve bütünlüğün ortaya konulması konusunda bir adım dahi geri kalmamıştır. Ama bizimle aynı cephede gösterilmeye çalışılan IŞİD gibi, PKK gibi, FETÖ gibi örgütlerin hemen hemen tamamı AKP iktidarı döneminde büyümüş, gelişmiştir; bu örgütler AKP’nin koynunda büyümüştür. Bu suçlamayla CHP bir algının muhatabı yapılmak isteniyor. Toplanması gereken bir şey varsa o da şudur; Süleyman Soylu ağzını toplasın. Bir daha CHP’ye böyle bir isnatta bulunmasın.”

Yılmaz, kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçiş kolaylığı sağlayan düzenlemeye ilişkin olarak da “İktidar tarafından bir sürek avı başlatıldı. Muhalif olan herkesi darbe fırsatçılığıyla ciddi mağduriyetlere uğrattılar. Bu kampanya döneminde de bu mağduriyetlerin, tutuklamaların artacağı yönünde bir endişemiz var. Bu anlamda Anayasa’ya hayır diyecek kesimlere kapalı cezaevlerinde yer açılmaya çalışıyor. Ancak bunların da sürdürülmesi mümkün değil. Daha fazla baskı, daha fazla zulüm sonu daha çabuk getirir. Bu da infaz hukukuna ilişkin bir düzenlemeden öte, cezaevlerinde yeni tutuklamalar için alan yaratılmak istenmesidir. Ancak inanıyoruz ki nihayetinde orada masum insanlar değil, hukuku ayaklar altına alan kişiler yatacak. Bilsinler ki aslında kendilerine yer açıyorlar” dedi.