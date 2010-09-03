-''ANAYASANIN AŞK-I MEMNU KADAR ÖNEMİ YOK MU'' SAMSUN (A.A) – 03.09.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''Yeni anayasanın Kurtlar Vadisi ve Aşk-ı Memnu kadar önemi yok mu? Bu dizilere ayırdığınız zamanın yüzde birini yeni anayasayı okumak için ayırın'' dedi. Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde işçilere seslenen Kılıç, Türkiye'nin gündeminde önemli bir anayasa değişikliği meselesi bulunduğunu ve 12 Eylül 2010'da ''evet'' denildiğinde Türkiye'nin çok daha demokratik, çok daha özgür, hukukun özgürlüğüne çok daha inanmış, insan haklarını çok daha kuvvetlendirmiş bir ülke haline mutlak suretle geleceğini ifade etti. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden Kılıç, ''Gayretimiz, Avrupa ülkelerinde demokrasi, insan hakları adına, özgürlükler adına ne varsa Türkiye'de onun da olmasını istiyoruz. Mevcut hukuk sistemi Türkiye'nin büyüme ihtiyacına cevap veremiyor. Türkiye tam gaz giderken bu hukuk sistemi el frenini çekiyor. Onun için demokrasi ve özgürlülükler konusunu milletimizin iradesine bırakıyorum'' diye konuştu. İşçilerden, dağıttıkları ''Yeni Anayasa Değişikliği Paketi'' ile ilgili broşürleri okumalarını isteyen Kılıç, şunları söyledi: ''Bir 10 dakikanızı ayırarak, yeni anayasaya neden 'evet' demeniz gerektiğinin yazılı olduğu broşürleri okuyun. Yeni anayasanın Kurtlar Vadisi ve Aşk-ı Memnu kadar önemi yok mu? Bu dizilere ayırdığınız zamanın yüzde birini yeni anayasayı okumak için ayırın. Türkiye'nin geleceği için, çocuklarınızın geleceği için bir 10 dakikanızı ayırın. Bir diziyi kaçırdığınızda ertesi gün, ''Polat ne yaptı, Memati ne yaptı?'' diye birbirinize soruyorsunuz. Behlül ile Bihter'i soruyorsunuz. Kararınızı ona göre verin.''