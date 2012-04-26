'Bugünün güç dengesine göre anyasa yapılmalı'

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşunun 50. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni anayasa çalışmaları konusunda uyarıda bulundu. Gül konuşmasında, mevcut anayasanın ihtiyaçlara yanıt vermediğini ve milletin zenginliklerini yok saydığını söyledi.

“Milletimizin önünde, 1921 ve 1924 anayasalarından beri ilk defa, doğrudan millet tarafından bir anayasa yapılması fırsatı bulunmakta” diyen Gül, şöyle devam etti:

“Millet olarak darbelerle yüzleşmeye çalıştığımız bir dönemde, hâlâ bir ara dönem anayasasıyla yönetiliyor olmak; ülkemizin ulaştığı demokratik seviyeyle derin bir çelişki teşkil etmektedir. Bununla birlikte, anayasalar tepkisel saiklerle hazırlanmamalıdır. Anayasa aracılığıyla bir önceki dönemin ‘mağdurlarını’ ‘muktedir ve mağrur kılma’ çabası da hep menfi neticeler doğurmuştur. Anayasalar hiçbir özel fikrin, partinin, ideolojinin mührünü taşımamalıdır. Unutmayalım ki, bugün güçlü olduğumuzda bizi kendi gücümüzden koruyacak bir anayasal kural, yarın zayıf düştüğümüzde bizi başkalarının haksızlığından da korur.”

Mesut Hasan Benli'nin Radikal'de yer alan haberine göre, yeni anayasanın esnek ve özgürlükçü bir karaktere sahip olması ve Cumhuriyet’in temel ilkelerinden taviz vermemesi gerektiğini vurgulayan Gül, “Anayasa aracılığıyla milletin farklı siyasi çizgilerini zapturapt altına alma, devlet ve millet arasında bir gerginlik oluşturma zihniyetinden uzak durmalıdır. Vesayeti örtülü bir şekilde başka organlar aracılığıyla sağlamak yerine, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi açık bir şekilde halka tevdi etmelidir” diye konuştu.

Uzun tutukluluğa çözüm

Uzun tutukluluk sürelerinin fiili cezaya dönüşmemesi konusundaki uyarılarını yineleyen Gül, şunları söyledi: “Bu doğrultuda, devletin bütün organları vazife ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmelidir. Söz konusu sorunları aşmak için hazırlanmakta olan hukuki düzenlemelerin ivedilikle neticelenmesini temenni ediyorum.”

“Anayasa Mahkemesi’nin örtülü vesayetlerin tahakkümünden kurtulduğunu” da söyleyen Gül, konuşmasında kutlamalara katılan dini cemaat liderlerine de teşekkür etti.