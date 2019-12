'Anayasa'da sona yaklaşıldı'

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, anayasa değişikliğine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade etti.



İsrail'in milli günü resepsiyonu, çok sayıda davetlinin katıldığı Swissotel'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.



Resepsiyona, aralarında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, TBMM Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Murat Mercan, Dışişleri eski Bakanlarından Hikmet Çetin, çok sayıda ülkenin büyükelçisinin de bulunduğu yerli ve yabancı davetliler katıldı.



Resepsiyonda gazetecilerin olası kabine revizyonuna ilişkin sorularını yanıtlayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Kabine değişikliğini ne zaman bekliyorsunuz?" sorusuna, "Her gelecek yakındır" yanıtını verdi. Çiçek'e bu cevabı üzerine ise "Ne kadar yakın?" sorusu yöneltildi ve Cemil Çiçek, "Yakın olduktan sonra fark etmez. Her gelecek yakındır" dedi.



Kabine revizyonu durumunda kendi göreviyle ilgili bir değişiklik bekleyip, beklemediğinin sorulması üzerine de Çiçek, "Onu bana mı soruyorsunuz" yanıtını verdi.



'CHP'nin kararını değiştirmesini arzu ederiz'



Anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin bir başka soru üzerine ise Cemil Çiçek, "Aşağı yukarı onu bugün, yarın bitirebiliriz. İnşallah, herkes olumlu bir cevap verir de bir yerden başlamış oluruz o işe" diye konuştu. Çiçek, değişiklik iradesinin parlamento tarafından ortaya konulmasının önemini vurgulayarak, ilave maddeler ya da çıkarılması gereken maddeler konusunda son derece açık olduklarını belirtti.



Çiçek, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu hep söylediklerini ifade ederek, "İnşallah parlamento ortak bir iradeyi ortaya koyar, birlikte bu değişikliği gerçekleştirebiliriz" dedi. Anayasa değişikliğinin nasıl yapılacağının anayasada belli olduğunu vurgulayan Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"En temel yasa olması sebebiyle, uzlaşılarak çıkarılmış olması anayasaları daha kalıcı kılar. Onun için uzlaşı arıyoruz. Bugün aramıyoruz bunu, anayasa değişikliği meselesinin bir Meclis aritmetiği meselesi olmadığına ilişkin benim en az 20-25 defa açıklamam vardır. Esas olan, geniş bir mutabakatla, katılımla bu değişikliğin yapılmış olması, bu durum anayasaları daha uzun ömürlü ve kalıcı kılar.



Mecliste grubu bulunan ya da bulunmayan tüm partilerimizin, hatta Meclis'te olmasa bile dışardan destek vererek, çağdaş bir anayasanın Türkiye'ye kazandırılmasını arzu ediyoruz. Biz değişmez ve değiştirilemez maddeler dışındaki her türlü madde bakımından müzakereye açığız. Ama bunun çok gerçekçi olmayacağı da, geçmiş itirazlardan yola çıkarak, gözüküyor."



Muhalefetinin anayasa değişikliği konusundaki tavrının hatırlatılması ve referandumu göze alıp almayacaklarının sorulması üzerine de Çiçek, "Siyasette çok net tavır her zaman olmaz. Belki CHP de yeni baştan kararını değiştirebilir, değiştirmesini arzu ederiz. Sayın Meclis başkanı herhalde bir inisiyatif alır, bir teşebbüse geçer, ondan sonra bu değerlendirmeyi baştan yapmak gerekir. O açıklamaları ben de okudum ama her sabah güneş yeniden doğuyor, her sabah taze bir başlangıçtır" diye konuştu.







Hikmet Çetin: Muharip güç değil, ek asker yollanacak



Dışişleri eski Bakanlarından ve NATO'nun Afganistan'daki eski Kıdemli Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin de, bugünkü MGK toplantısının açıklamasında, "Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti Harekatına yapılabilecek ilave katkıların da görüşüldüğü" ifadesinin yer aldığının hatırlatılması ve "ilave katkılardan muharip gücün mü anlaşıldığının" sorulması üzerine, "Ben öyle anlamadım. Ek asker yollayacaklar, o da doğal" dedi.



Türkiye'nin Afganistan'da sürekli asker sayısını arttırabildiğini, kendisi de Afganistan'dayken zaman zaman bu sayının arttırıldığını belirten Çetin, Türkiye'nin yakın zamanda Kabil bölgesininde de görev yapacağını, onun için zorunlu olarak karargah subaylarının ve diğer askerlerin sayısını arttıracağını söyledi.



Afganistan'da kendisine yeni bir görev verilme olasılığı konusunda ise Çetin, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti. Çetin, Afganistan'dayken yazdığı son raporlarda, BM Güvenlik Konseyi'nin özel bir temsilciliğine ihtiyaç olduğuna dikkati çektiğini ancak bu görev konusunda bir görüş birliğine henüz varılmadığını belirtti.



Çetin, NATO Genel Sekreterliği Yardımcılığı konusunda isminin geçtiğinin hatırlatılması üzerine de, "Öyle bir şey yok" dedi. (AA)