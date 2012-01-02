'Anayasa'da çocuklar vatandaş sayılsın'

T24/ ANKARA - Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği, yeni anayasada çocukların, ‘vatandaş’ olarak kabul edilmesini istedi. Dernek’e göre, Anayasal tescil, çocuklara ulusal ve uluslararası hakların uygulanmasında güçlü bir argüman oluşturacak. Anayasa’da, ‘herkes’ ve ‘hiç kimse’ ifadeleriyle başlayan maddelerin, ‘çocuk-büyük-herkes’, ‘çocuk- büyük-hiç kimse’ diye değiştirilmesi öneriliyor.

‘Çocuk işçiliğini teşvik edecek ifade olmamalı’



Dernek adına başkan Ebrize Çeltikçi’nin imzasıyla TBMM’ye gönderilen anayasa önerisinde, çocuğa karşı işlenmiş her türlü ve her düzeyde suçun cezasız kalmaması, cezaların artırılması yönünde eklemeler yapılması önerildi. Anayasa’da Türkiye’nin kanayan yaralarından ‘çocuk işçiliğini’ teşvik edecek ve destekleyecek ifadeye yer verilmemesi istendi.



Anayasa önerisinde, Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Diğer Uluslararası Sözleşmeler hatırlatılarak, izlenecek politikalarda devlet STK işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

‘Çocuğun yaşam kalitesi’



“Çocuğun yaşam kalitesini etkileyebilecek her alanda ve çocukların daha iyi yaşam koşulları ve fırsatlara sahip olabilmeleri gayreti ve anlayışı içinde yürütülmelidir. Yeni Anayasa bu gayretleri artırıcı tedbirleri almaya devleti teşvik etmelidir.”



“Çocukların durumu ile ilgili ayrımlaştırılmış istatistiklerin sürekli olarak yayınlanması, güvenilir yöntemler kullanılarak doğru bilgilere ulaşılması gerekmektedir” denildi. TÜİK ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer ilgili resmi kurumlarda bir veri bankası oluşturulması vurgulandı.



Derneğin, “Çocuğu Temel Haklarla Donatılmış Birey ve Vatandaşlar Olarak Gören “yaklaşımıyla TBMM’ye gönderdiği ve altını kırmızı ile çizdiği yeni anayasa önerileri şöyle:





