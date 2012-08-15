Anayasa'da 4.5 ayda 11 maddede uzlaşılabildi

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu nisan ayı başında oturduğu masada 11 maddede uzlaştı. Eşitlik ve Çocuk Hakları maddesinde anlaşma olmadığı için görüşmeler bölüm sonuna bırakıldı. Komisyonun CHP’li Üyesi Anayasa Profesörü Süheyl Batum, T24’e, “Başbakanın, başkanlık hesabı var. Üzerimizde baskı oluşturmak istiyorlar, ama biz anayasa yapmak istiyoruz” diyerek takvimin hızlandırılmayacağı mesajı verdi.

'Bir buçuk iki yılda bitebilir'

Çalışmanın başlangıcı için 4 Nisan tarihini baz alan Batum, “5 aya yakın yakın süreçte 11 maddede uzlaşılıyorsa, 110 maddenin ne kadar süreceğini tahmin etmek zor değil” dedi.Batum’a göre, yeni Anayasa bir buçuk ya da 2 yılda bitebilir. Temponun yükseltilmesini isteyen AKP kanadı ise, 2012 yılın sonuna kadar Anayasa’nın bitmesini istiyor.

'Küçük partileri yanına çekse de başarı sağlanamaz2

Dünyanın hiçbir yerinde iki ya da üç ayda bitirilen bir anayasanın mümkün olmadığına dikkat çeken Batum, “Ekonomik, sosyal, kültürel açıdan bu denli bölünmeleri olan, dünyanın herhangi bir ülkesinde Anayasa iki üç ayda yapılmamıştır. Bu mümkün değildir. Neden, çatışma alanları fazladır ve belirgindir. Bu çatışma alanlarında uzlaşma zordur. Eğer tek bir siyasi parti, tek bir siyasal güç, tek başına ya da diğer küçük partileri yanına çekerek bu çatışma alanlarını kendi kafasına göre, kolayca kısacık zamanda çizmeye çalışırsa hiçbir zaman başarı sağlayamaz” dedi.

Temel Hak ve Özgürlüklere herkesin farklı baktığını anlatan Batum, basın özgürlüğü, çalışanların hakları, kadınların eşitlikle ilgili düzenlemelerde ortak mutabakatın hemen sağlanamayabileceğine dikkat çekiyor. Batum, “AKP gibi dostlar alışverişe görsün’ misali kadınlarla ilgili düzenleme olmaz" dedi.