Anayasa'da 2. raund

T24 - Anayasa paketi üzerinde ikinci tur görüşmeler bugün başlayacak. 330 oyun altında kalan madde paketten düşeceği için, bugün başlayacak maraton daha büyük önem taşıyor.



Anayasa paketi üzerinde ikinci tur görüşmeler TBMM’de bugün başlayacak. 330 oy oranının altında kalan maddeler paketten düşeceği için bugünkü görüşmeler, daha büyük önem taşıyor.



İkinci turda, sadece ilk turda üzerinde önerge verilmiş maddeler ele alınacak. Ancak ilk turda bütün maddeler üzerinde değişiklik önergesi verildiği için, 30 maddelik paket de yeniden görüşülecek. TBMM’nin her gün 5 maddeyi ele alması ve görüşmelerin bir hafta sürmesi bekleniyor. Görüşmeler süresince Genel Kurul 12.00-24.00 saatleri arasında çalışacak.





İlk tur 9 gün



AKP ile muhalefet arasında “uzlaşma, referandum, rejim, 12 Eylül, anayasaya aykırılık ve dikta” tartışmalarına yol açan Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmeleri 9 gün sürmüştü. 23 Nisan özel oturumu dışında 19-28 Nisan tarihleri arasında haftasonu da dahil aralıksız çalışan Meclis, ilk tur için toplam 133 saat mesai yaptı. Görüşmelerde bin106 sayfa tutanak tutuldu.



Tansiyonu yüksek geçen görüşmelere, CHP’li Şevki Kulkuloğlu’nun kürsüden gösterdiği “Kıvırtan Başbakan istemiyoruz” pankartı ve bu nedenle yaşanan tartışmalar damga vurdu. Küfür ve yumruklara sahne olan ilk tur görüşmelerde, Kamer Genç “Uyarı” CHP’li Kulkuloğlu da “kınama” ile cezası aldı. İlk turda maddeler 331-340 aralığında oy aldı. En az oy, 331 ile Anayasa mahkemesinin yapısının değiştirilmesi maddesine çıktı.



İkinci turda da paket 330-367 aralığında oyla geçerse iki ay sonra referanduma gidilecek. Referandumun en erken 18 ya da 25 Temmuz günü yapılması bekleniyor. Referandumda paketin kabulü için 40 milyona yakın seçmenin yüzde 50’den bir fazlasının kabul oyu gerekiyor.





