Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda, uzlaşılan madde sayısı 56'ya çıktı

Hülya Karabağlı/ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda siyasi partilerin danışmanlarının çalışması sonucunda 48 maddeye ilaveten 8 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Mutabakat sağlanan madde sayısı 56 oldu. Komisyon, yarın TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda danışmanların maratonundan sonra ilk kez bir araya gelecek.

Danışmanların çalışmasında dört siyasi parti, Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü'nde 7 madde de mutabakat sağladı. Yargı bölümünde de bir maddede anlaşma sağlanınca toplam 8 madde, yeşil renkte yazıldı.

'Silahsızlanmış toplumda yaşama hakkı'

Dört siyasi partinin anayasa danışmanlarınca mutabakat sağlanan maddeler, "İnsanın Maddi ve Manevi Varlığı, bütünlüğü ve korunması", "Özel Yaşamın ve Aile Yaşamının Gizliliği ve Korunması", "Konut Dokunulmazlığı", "Çevre Hakkı", "Sendika Hakkı", "Barış İçinde ve Silahsızlanmış Bir Toplumda Yaşama Hakkı", "Kamulaştırma", "Adli Kolluk".

Vicdani ret- cinsel yönelim- vatandaşlık

Danışmanlar, Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü ile ek maddeler arasında yer alan kritik maddelerde anlaşamadı. Anlaşma sağlanamayan maddeler, komisyon masasına gelecek.

CHP ve BDP'nin anayasal güvence istediği "cinsel yönelim", "cinsiyet eşitliği" gibi ibarelerin yer aldığı "Eşitlik" maddesinde uzlaşma olmadı.

'Türk vatandaşlığı'

"Siyasi Haklar ve Hürriyetler (Özgürlükler)" maddesinde de uzlaşma olmadı. "Vatandaşlık" tanımında mutabakat sağlanamadı. MHP, 'Türk vatandaşlığı' tanımında ısrar ediyor.

CHP'nin laiklik endişesi

Anayasa'nın "Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü" maddesi de anlaşma sağlanamayan maddeler arasında. CHP'nin laiklik endişesi var.

Vicdani ret askıda

BDP'nin "ek madde" önerisi içinde yer alan "Vicdani ret" için şimdilik umut görünmüyor. BDP'nin dışındaki partiler düzenlemeye sıcak bakmıyor.