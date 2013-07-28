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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda, uzlaşılan madde sayısı 56'ya çıktı

Vicdani ret, cinsel yönelim, vatandaşlık, din ve vicdan özgürlüğü askıda

28 Temmuz 2013 22:22

Hülya Karabağlı/ANKARA

TBMM  Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda siyasi partilerin danışmanlarının çalışması sonucunda 48 maddeye ilaveten 8 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Mutabakat  sağlanan madde sayısı 56 oldu.  Komisyon, yarın TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda danışmanların maratonundan sonra ilk kez bir araya gelecek.

Danışmanların  çalışmasında dört siyasi parti, Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü'nde 7 madde de mutabakat sağladı. Yargı  bölümünde de bir  maddede  anlaşma  sağlanınca  toplam 8 madde, yeşil renkte yazıldı.

  

'Silahsızlanmış toplumda yaşama hakkı' 

 

Dört siyasi partinin  anayasa danışmanlarınca mutabakat sağlanan maddeler, "İnsanın Maddi  ve Manevi  Varlığı,  bütünlüğü  ve korunması", "Özel Yaşamın ve  Aile Yaşamının Gizliliği  ve Korunması",  "Konut  Dokunulmazlığı", "Çevre  Hakkı",  "Sendika  Hakkı", "Barış İçinde ve Silahsızlanmış Bir Toplumda Yaşama Hakkı", "Kamulaştırma", "Adli Kolluk".

 

Vicdani ret- cinsel yönelim- vatandaşlık

 

Danışmanlar, Temel Hak ve  Özgürlükler Bölümü ile ek maddeler arasında yer alan  kritik  maddelerde  anlaşamadı. Anlaşma sağlanamayan maddeler, komisyon masasına gelecek.

CHP ve BDP'nin  anayasal  güvence istediği  "cinsel yönelim", "cinsiyet eşitliği" gibi ibarelerin yer aldığı "Eşitlik" maddesinde uzlaşma olmadı. 

 

'Türk vatandaşlığı'

 

"Siyasi  Haklar ve  Hürriyetler (Özgürlükler)" maddesinde de uzlaşma olmadı. "Vatandaşlık" tanımında  mutabakat sağlanamadı.  MHP, 'Türk vatandaşlığı' tanımında ısrar ediyor.

CHP'nin laiklik endişesi

Anayasa'nın "Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü" maddesi de  anlaşma sağlanamayan maddeler arasında. CHP'nin laiklik endişesi  var.

 

Vicdani ret askıda

 

BDP'nin "ek madde" önerisi içinde yer alan "Vicdani ret" için şimdilik umut görünmüyor. BDP'nin dışındaki partiler düzenlemeye sıcak bakmıyor.

 

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