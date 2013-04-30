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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan 'çözümsüzlük' çıktı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa konusunda siyasi partilerin değerlendirme yapma ihtiyacının ortaya çıktığını, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun 3 Mayıs'ta toplanacağını söyledi

30 Nisan 2013 23:06

Hülya Karabağlı / Ankara


TBMM  Başkanı Cemil Çiçek, Başkanlığı’nda  krizi aşabilmek için toplanan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndan  bir sonuç çıkmadı. Komisyon, cuma günü  yeniden bir araya gelme kararı aldı.  Partiler,  yeni  toplantıya  kadar  konuyu  genel merkezlerine  ve gruplarına  taşıyacak. CHP’li Komisyon üyesi Atilla Kart, toplantıyla ilgili,  “AKP Komisyonun misyonunu  tamamladığını, süresinin  dolduğunu  ve sona ermesi gerektiğini söyledi” dedi.  Kart,  MHP’nin de kendileriyle birlikte çalışmaların devam etmesinden yana  tavır  koyduğuna dikkat çekti.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Çiçek başkanlığında yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yaptı. Çiçek, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Komisyon'da alınan kararı değerlendirdi. Çiçek, halkın, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kuruluşlarının, üniversitelerin ve Meclis dışındaki siyasi partilerin görüşlerinin alınmasından sonra 1 Mayıs 2012 tarihinde yazım sürecine geçtiğini hatırlatarak,''Bugün, 30 Nisan itibarıyla sürecin üzerinden tam bir yıl geçmiş olmaktadır'' dedi.

Çiçek, geçen bir yıllık süre içinde Uzlaşma Komisyonu'nun yaptığı çalışmaları ve gelinen noktayı tüm yönleriyle değerlendirdiğini, siyasi partilerin süreçle ilgili olarak değerlendirmelerini birinci ağızdan dinlediğini kaydetti.

Varılan sonuca göre ortaya çıkan görüşler ışığında partilerin bir değerlendirme yapma ihtiyacının hasıl olduğunu anlatan Çiçek,''Burada görev yapan sayın milletvekillerimiz, partilerini temsilen bulunuyorlar. Dolayısıyla Komisyon'un kurulmasına, kimlerin görev yapacağına dair kararı siyasi partilerimizin kendileri verdiği için bu sürecin geldiği noktayı değerlendirmek de siyasi partilere ait bir husustur. Bir istişare ihtiyacı hasıl olduğundan, bu istişareleri, değerlendirmeleri yapabilmek için Komisyon'un Cuma günü saat 14.30'da toplanmasına karar verilmiştir'' diye konuştu.

Çiçek, gelinen süreçte liderler turu yapmayacağını ifade ederek, ''Liderler turu konusunda arkadaşlarımızın şu safhada bir talebi de yok'' dedi.

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