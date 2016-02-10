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Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşuldu?

CHP, Anayasa'nın ilk dört maddesinin vazgeçilmez olduğunu söyledi

Fotoğraf: Arşiv

10 Şubat 2016 23:25

Hülya Karabağlı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında Anayasa Uzlaşma Komisyonu ikinci toplantısında masaya oturan AKP, CHP, MHP ve HDP ilkelerini ve pozisyonlarını açıkladı. AKP  genel esaslar çerçevesinde Başkanlık önerisini de getirdi, CHP parlamenter sistemden yana tavrını tekrarlarken bu çalışmalar sırasında darbe yasalarının da ele alınmasını istedi.

HDP,  Anayasa yapılırken ‘kırmızı çizgilerin’ olmaması gerektiğini ifade etti ve ‘yol temizliği’ önerisinde bulundu. HDP kanadı Anayasa yapım iradesinin bu komisyonda olduğu algısını yerleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Komisyonda şeffaflık önerisini de yineleyen HDP’liler belirli sayıda basın mensubu ile STK’ların komisyon toplantılarını izleyebileceği görüşünü  tekrarladı.

Kahraman başkanlığında toplanan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda çalışma süreleri konusunda AKP 30 Haziran,  MHP ve HDP 1 yıllık bir çalışma takvimi önerirken CHP süre vermedi. Kararların oy birliğiyle alınması konusunda ortak görüşe varıldı.

16 Şubat’ta toplanmak üzere 5 saate yakın çalışmasını tamamlayan komisyon çalışma usullerini belirleyecek. Komisyon süresi ve ismi üzerinde anlaşma sağlayacak ve Anayasa yazım ve yapımı konusunda yol haritasını çizecek.

Toplantı sonrasında ek bina çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun işlevini sadece Anayasa yazma değil, Anayasa yapma meselesi olarak gördüklerini söyledi. Sancar, “Sadece Anayasa yazmak değil, kapsamlı bir demokratikleşme sürecini de harekete geçirmek, onun da önemli bir unsuru olmak gibi bir talebimiz var" dedi. Kararların oy birliğiyle alınması noktasında uzlaşma olduğunu ifade etti.

 

 CHP: Kapsamlı değişiklikten yanayız

 

CHP'li üyeler Anayasa konusunda görüşlerini açıklarken ilk 4 maddenin kendileri için dokunulmaz olduğunu söyledi ve “ Bu çalışma yeni bir anayasa yapımı anlamına gelmiyor. CHP olarak biz kapsamlı bir anayasa değişikliğinden yanayız” dedi. AKP’nin başkanlık  önerisi sunması üzerine CHP,  Türkiye’in çıkışı  parlamenter sistemden geçiyor dedi.

Meclis Ek Hizmet Binasındaki  toplantıya AKP’den Ahmet İyimaya, Cemil Çiçek ve Abdülhamit Gül, CHP'li üyeler Bülent  Tezcan, Namık Havutça ve Ömer Süha Aldan, HDP'den Meral Danış Beştaş,  Mithat Sancar ve Garo Paylan ile MHP'li üyeleri Oktay Öztürk, Mehmet Parsak ve  Kadir Koçdemir katıldı.

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