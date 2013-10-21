Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, MHP ve BDP’den bayram sürprizi

Hülya Karabağlı / ANKARA

Bayramdan sonraki ilk toplantıda dört siyasi partinin temsilcileri bayramlaştı. MHP Konya Milletvekili Faruk Bal ile BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, tokalaşarak bayram kutlaması yaptı.

Komisyonun bugünkü toplantısında, “Hakimler Kurulu” ve “Savcılar Kurulu” müzakere edildi. Ancak, bayram nedeniyle danışmanların bir araya gelmemesi yüzünden çalışmaların tamamlanmadığı anlaşıldı. Bu nedenle, komisyon Çarşamba günü toplanacak. CHP’de, Süheyl Batum, Adalet Bakanın oy hakkı olmasa da bu kurullara başkanlık etmesine karşı çıkıyor. Yarım kalan ‘Hakimler kurulu’ maddesinde partilerin önerileri şöyle.

Hâkimler Kurulu:

Gerekçe notu: Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Kurulun çalışmalarında ve bütçesinde özerk olmasını da içerir.

Madde notu: 1) AK Parti, üçüncü fıkradaki üçte iki yerine beşte üç oranını tercih etmekte ve kura usulüne katılmamaktadır.

2) MHP, Kurul üye sayısının artırılmasını, baro ve üniversitelerden gelecek üye sayısının düşürülmesini, 2. fıkranın son cümlesindeki Meclisten doğrudan seçime karşıdır. Öğretim üyelerinin ve avukatların kurumlarınca her aday için ayrı oy kullanmasını ve her boş kadroya en az üç aday belirlenmesini önermektedir. (En çok oy alan üç kişi) Bu adaylar arasında TBMM üçte iki çoğunlukla Hâkimler Kuruluna üye seçer ve bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde kura ile belirlenir.

3) CHP, MHP ve BDP, mesleğe adaylık aşamasında yapılacak sınavın, mesleğe kabul sürecinin bir parçası olması sebebiyle Kurul tarafından yapılması hususunun “Hâkimlik mesleği ve teminatı” maddesinde değerlendirilmesi ve eklenmesi gerekli görmektedir.

4) Not: CHP ve BDP 5. fıkradaki “ve katıldığı oturumlara başkanlık eder.” ibaresine katılmadığı için bu düzenlemeyi önermiştir.