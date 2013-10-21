T24 LogoT24 Logo
Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, MHP ve BDP’den bayram sürprizi

Bayramda birbirilerinin kapısını çalmayan MHP ve BDP, bayramdan sonraki ilk toplantıda bayramlaştı

21 Ekim 2013 20:53

Hülya Karabağlı / ANKARA

Bayramdan sonraki ilk toplantıda dört siyasi partinin temsilcileri bayramlaştı. MHP Konya Milletvekili Faruk Bal ile BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız,  tokalaşarak bayram kutlaması yaptı.

Komisyonun bugünkü toplantısında,  “Hakimler Kurulu” ve “Savcılar Kurulu” müzakere edildi. Ancak, bayram nedeniyle danışmanların bir araya gelmemesi yüzünden çalışmaların tamamlanmadığı anlaşıldı.  Bu nedenle, komisyon Çarşamba günü toplanacak. CHP’de, Süheyl Batum, Adalet Bakanın oy hakkı olmasa da bu kurullara başkanlık etmesine  karşı çıkıyor. Yarım kalan  ‘Hakimler kurulu’ maddesinde partilerin önerileri şöyle.

Hâkimler Kurulu:

Gerekçe notu: Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Kurulun çalışmalarında ve bütçesinde özerk olmasını da içerir.

Madde notu: 1) AK Parti, üçüncü fıkradaki üçte iki yerine beşte üç oranını tercih etmekte ve kura usulüne katılmamaktadır.

2) MHP, Kurul üye sayısının artırılmasını, baro ve üniversitelerden gelecek üye sayısının düşürülmesini, 2. fıkranın son cümlesindeki Meclisten doğrudan seçime karşıdır. Öğretim üyelerinin ve avukatların kurumlarınca her aday için ayrı oy kullanmasını ve her boş kadroya en az üç aday belirlenmesini önermektedir. (En çok oy alan üç kişi) Bu adaylar arasında TBMM üçte iki çoğunlukla Hâkimler Kuruluna üye seçer ve bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde kura ile belirlenir.

3) CHP, MHP ve BDP, mesleğe adaylık aşamasında yapılacak sınavın, mesleğe kabul sürecinin bir parçası olması sebebiyle Kurul tarafından yapılması hususunun “Hâkimlik mesleği ve teminatı” maddesinde değerlendirilmesi ve eklenmesi gerekli görmektedir.

4) Not: CHP ve BDP 5. fıkradaki “ve katıldığı oturumlara başkanlık eder.” ibaresine katılmadığı için bu düzenlemeyi önermiştir.

ETİKETLER

balyıldızmhpbdpkomisyonbayrambayramlaşmahakimler kurulusavcılar kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24