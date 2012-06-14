Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda ‘FEMEN’ tartışması

AKP ve MHP, ‘genel ahlak’ bölümünde FEMEN Grubu ile Norveç Milli Voleybol Takımı’nın Ankara’da olay yaratan parkta güneşlenmesini gündeme taşıdı.
14 Haziran 2012 00:26
- Hülya Karabağlı
Ankara
AKP ve MHP, ‘genel ahlak’ bölümünde FEMEN Grubu ile Norveç Milli Voleybol Takımı’nın Ankara’da olay yaratan parkta güneşlenmesini gündeme taşıdı. Toplumumuzun genel ahlak anlayışıyla onların ki aynı değil dediler. CHP, bu tür örneklerin ‘genel ahlak’ potasında değerlendirilmesinin tehlikeli bir yola girileceğini söyledi. Batum, “Kısa kollu elbise genel ahlak’a girebilir” dedi. Genel ahlak’ da uzlaşma çıkmadı.
Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP ve MHP’li üyeleri ‘genel ahlak’ bölümünde, dünyada çıplak eylemleriyle tanınan, İstanbul’da da soyunan Femen Grubu ile Avrupa Şampiyonası nedeniyle Ankara’da parkta güneşlenmek isteyen Norveç Milli Voleybol Takımı’nı gündeme getirdi. Toplumların ahlak anlayışında farklılık yaşandığına dikkat çekilerek, “ Femen Grubu, İstanbul’a geldi. Tişörtlerini çıkardı ve göğüslerini açtılar. Avrupa’da bu normal olabilir ama biz de ki ahlak anlayışına uygun değil” dedi. CHP’li Rıza Türmen, bu örnekler üzerine “Ahlak nedir” diye sordu. Süheyl Batum, bu tür olayların ‘genel ahlak’ kapsamında değerlendirilemeyeceğini, böyle değerlendirildiği takdirde tehlikeli bir yola girileceğini söyledi. “ Kısa kollu elbise de genel ahlak’a girebilir” diyen Batum, ‘kamu düzeni’ içinde tartışılacak konularınbu kapsamda ele alınamayacağını vurguladı. Toplantıda, fuhuş, ‘genel ahlak’ kapsamına alınması önerildi. CHP’li Batum, “ Fuhuş bir suçtur. Buna göre, ceza verilir. Ama ‘genel ahlak ‘da olmaz” diyerek karşı çıktı. Zaman da yetmeyince, konular bir sonraki toplantıya bırakıldı.