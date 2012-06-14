T24 LogoT24 Logo
Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda ‘FEMEN’ tartışması

AKP ve MHP, ‘genel ahlak’ bölümünde FEMEN Grubu ile Norveç Milli Voleybol Takımı’nın Ankara’da olay yaratan parkta güneşlenmesini gündeme taşıdı.

14 Haziran 2012 00:26

 

- Hülya Karabağlı

Ankara

AKP ve MHP,   ‘genel ahlak’  bölümünde FEMEN Grubu ile Norveç Milli Voleybol Takımı’nın  Ankara’da olay yaratan parkta  güneşlenmesini gündeme taşıdı.   Toplumumuzun genel ahlak anlayışıyla onların ki aynı değil dediler.  CHP, bu tür örneklerin ‘genel ahlak’  potasında değerlendirilmesinin  tehlikeli bir yola  girileceğini  söyledi. Batum, “Kısa kollu elbise genel ahlak’a girebilir” dedi. Genel ahlak’ da uzlaşma çıkmadı.

 

 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP ve MHP’li üyeleri  ‘genel ahlak’ bölümünde, dünyada  çıplak eylemleriyle tanınan, İstanbul’da da soyunan Femen Grubu ile  Avrupa Şampiyonası  nedeniyle  Ankara’da parkta güneşlenmek isteyen Norveç  Milli Voleybol  Takımı’nı gündeme getirdi.  Toplumların ahlak anlayışında farklılık yaşandığına dikkat çekilerek, “  Femen Grubu,  İstanbul’a geldi.   Tişörtlerini çıkardı ve göğüslerini açtılar.  Avrupa’da bu normal olabilir ama  biz de ki ahlak anlayışına uygun değil” dedi.  CHP’li Rıza Türmen, bu örnekler üzerine  “Ahlak nedir” diye sordu. Süheyl  Batum,  bu tür olayların  ‘genel ahlak’ kapsamında  değerlendirilemeyeceğini, böyle  değerlendirildiği takdirde  tehlikeli bir yola girileceğini söyledi.   “ Kısa kollu elbise de genel ahlak’a girebilir”  diyen Batum,  ‘kamu düzeni’  içinde tartışılacak konularınbu kapsamda ele alınamayacağını vurguladı. Toplantıda,  fuhuş, ‘genel ahlak’ kapsamına alınması önerildi.  CHP’li Batum,  “ Fuhuş bir suçtur. Buna göre, ceza verilir. Ama ‘genel ahlak ‘da olmaz” diyerek karşı çıktı. Zaman da yetmeyince,  konular bir sonraki toplantıya bırakıldı.

ETİKETLER

FEMEN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24