Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 'beş general' tartışması

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 5 saatlik toplantının sonunda 'kırmızı çizgileri'nin ilk dilimini aşamadan dağıldı. CHP ve MHP, anayasanın ilk üç maddesi ve onları koruyan dördüncü maddenin değiştirilemeyeceğini, 'meşruiyet' tartışmasına neden olacağını söyledi. CHP'li Süheyl Batum, 'Bizim bunları değiştirme yetkimiz yok" deyince, BDP'li Bengi Yıldız, " Biz meydanlarda yeni bir anayasa yapma sözü verdik. Madem böyle bir yetkiniz yoktu; o zaman niye bu masada biraraya geldik" dedi.

Komisyonun anlaşamadığı maddeler "Cumhuriyetin Nitelikleri", "Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti", ‘Değiştirilemeyecek Hükümler’ düzenlemesini içeriyor.

AKP: CHP ve MHP'nin yeni bir anayasa niyeti yok

Toplantı çıkışında açıklamada bulunan AKP'li Mustafa Şentop, CHP ve MHP'nin yeni bir anayasa yapma niyetlerinin olmadığına dikkat çekti. Şentop, " CHP ve MHP bana göre, 'biz yeni bir anayasa yapamayız. Yetkimiz yok' dedi. Çünkü ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğini söylediler" dedi.

Şentop, AKP'nin ilk üç maddeye karşılık "başkanlık" pazarlığı yaptığına ilişkin sorulara, "Böyle bir pazarlık yok. Biz, yargı bölümünde üç partinin 'temyiz mahkemelerine' karşı çıkması nedeniyle fedakarlık yaptık"

BDP: Atatürk milliyetçiliğine karşıyız

İlk dört maddeyi toplumsal mühendislik projesi olarak nitelendiren Yıldız, " Biz Atatürk milliyetçiliğine karşıyız. Türk devleti ve milleti tanımına karşıyız. Bunların içinde Kürtler yok" dedi.

'Beş generalin yaptığı anayasa'

1921 ve 1924 anayasalarında bu dört maddede yer alan tanımların olmadığına dikkat çeken Yıldız, " Beş generalin yaptığı bir anayasası değiştiremeyecek miyiz" dedi. AKP'de dördüncü maddede esneklik yapılacağını söyledi. CHP'li Batum, " Biz meydanlarda ilk dört maddeyle ilgili bir şey söylemedik. Değiştireceğimizi söylemedik" deyince, BDP'li Yıldız, "Biz, başlangıcından sonuna kadar değiştireceğimizi söyledik. Sivil bir anayasa yapacağız dedik. 10 yılda bir darbe yapıp, anayasa yapanların meşruiyetini kimse tartışmıyor. Ama halkın seçtiği sivillerin parlamentoda anayasa yapmasını tartışıyorlar" dedi.

Yıldız, “Biz, 1961 ve 1982 Anayasasını yapmak için biraraya gelmedik. Kimse bize bu anayasaları onaylattıramaz" dedi.

Tartışmaların ardından komisyon, cuma günü toplanmak üzere dağıldı.