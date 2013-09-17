T24 LogoT24 Logo
Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 'anadilde' anlaşma yok

BDP’li Meral Daniş Beştaş, 'Anadil bizim olmazsa olmazımız' diyerek ısrarlı olduklarını bildirdi. 'Bu bir ırkçılıktır' dedi

17 Eylül 2013 21:48

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, üçüncü haftasında da ‘anadil’ de anlaşma sağlayamadı. BDP’nin komisyon danışmanı Meral Daniş Beştaş, üyelere, “Anadil bizim olmazsa olmazımız.  Anadilde eğitim bir hak. Biz bundan geri adım atmayız” dedi.  Beştaş, uluslararası sözleşmelerden örnek vererek eğitim hakkını anlattı ve Türkiye’nin 1972 yılında taraf olduğu ‘Her Türlü Irk Ayrımcılığına Karşı’ Sözleşmeyi gündeme taşıdı. “Türkler dışındaki bütün etnik kimlikler; dil açısından reddediliyor. Bu ülkede sadece Türkçe eğitim görülebiliyor deniyor. Bu sözleşmeye göre, ırk ayrımcılığı demek. Bu bir ırkçılıktır” dedi.  Ancak,  komisyonda BDP’nin konuyu uluslararası yaklaşımdan anlatması da sorunu çözmedi. Anadil konusunda anlaşma sağlanamadı.  Beştaş, T24’ün, bundan sonra ne olacak sorusuna, “İyi şeyler olmuyor.  Bu madde düzenlenene kadar turlar devam eder” dedi.

 

 CHP’den anadilini  ‘öğrenme’ ve ‘kullanma’ hakkı önerisi

 

Bugünkü toplantıda, CHP’nin ‘Eğitim ve Öğrenim Hakkı Hürriyeti (Özgürlüğü)’ maddesinde sunmayı planladığı düzenleme kendi içine takıldı.  CHP’li Atilla Kart ve Rıza Türmen’in, “  Eğitim dili Türkçedir. Ana dili Türkçe olmayanlar kendi dillerini öğrenme ve kullanma hakkına sahiptir. Devlet,  bunun için her türlü tedbiri alır” önerisine Prof. Süheyl  Batum karşı çıktı.  Bunun üzerine öneri, komisyona sunulmadı. Batum’un, diğer partilerin tavrının netleşmesini istediği belirtiliyor.

 

AKP’nin Anayasa değişikliği önerisi yok

 

AKP’nin, ana dil konusunda bir değişiklik önerisi yok. Yasada düzenleme  yapılabileceğini  düşünüyor.  Komisyon yarın  ‘vatandaşlık’ maddesinden devam edecek.

 

ETİKETLER

bdpanadilanayasa uzlaşma komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24