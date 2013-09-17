Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 'anadilde' anlaşma yok

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, üçüncü haftasında da ‘anadil’ de anlaşma sağlayamadı. BDP’nin komisyon danışmanı Meral Daniş Beştaş, üyelere, “Anadil bizim olmazsa olmazımız. Anadilde eğitim bir hak. Biz bundan geri adım atmayız” dedi. Beştaş, uluslararası sözleşmelerden örnek vererek eğitim hakkını anlattı ve Türkiye’nin 1972 yılında taraf olduğu ‘Her Türlü Irk Ayrımcılığına Karşı’ Sözleşmeyi gündeme taşıdı. “Türkler dışındaki bütün etnik kimlikler; dil açısından reddediliyor. Bu ülkede sadece Türkçe eğitim görülebiliyor deniyor. Bu sözleşmeye göre, ırk ayrımcılığı demek. Bu bir ırkçılıktır” dedi. Ancak, komisyonda BDP’nin konuyu uluslararası yaklaşımdan anlatması da sorunu çözmedi. Anadil konusunda anlaşma sağlanamadı. Beştaş, T24’ün, bundan sonra ne olacak sorusuna, “İyi şeyler olmuyor. Bu madde düzenlenene kadar turlar devam eder” dedi.

CHP’den anadilini ‘öğrenme’ ve ‘kullanma’ hakkı önerisi

Bugünkü toplantıda, CHP’nin ‘Eğitim ve Öğrenim Hakkı Hürriyeti (Özgürlüğü)’ maddesinde sunmayı planladığı düzenleme kendi içine takıldı. CHP’li Atilla Kart ve Rıza Türmen’in, “ Eğitim dili Türkçedir. Ana dili Türkçe olmayanlar kendi dillerini öğrenme ve kullanma hakkına sahiptir. Devlet, bunun için her türlü tedbiri alır” önerisine Prof. Süheyl Batum karşı çıktı. Bunun üzerine öneri, komisyona sunulmadı. Batum’un, diğer partilerin tavrının netleşmesini istediği belirtiliyor.

AKP’nin Anayasa değişikliği önerisi yok

AKP’nin, ana dil konusunda bir değişiklik önerisi yok. Yasada düzenleme yapılabileceğini düşünüyor. Komisyon yarın ‘vatandaşlık’ maddesinden devam edecek.