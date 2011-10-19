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Politika

Anayasa uzlaşma komisyonu toplandı TBMM (A.A)

19 Ekim 2011 13:35

-Anayasa uzlaşma komisyonu toplandı TBMM (A.A) - 19.10.2011 - Yeni anayasa çalışmalarını yürütecek olan uzlaşma komisyonunun ilk toplantısı başladı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, toplantının açılışı dolayısıyla bir konuşma yapıyor. Toplantıya, AK Parti'den Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, CHP'den Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Konya Milletvekili Atilla Kart, İzmir Milletvekili Rıza Türmen, MHP'den Antalya Milletvekili Tunca Toskay, Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, Konya Milletvekili Faruk Bal, BDP'den Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan katılıyor. Şahin'in ve gruplar adına birer kişinin konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam edecek.

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