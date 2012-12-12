Anayasa Uzlaşma Komisyonu ‘kültürel kimlikte’ orta yol arıyor

Hülya Karabağlı
ANKARA
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, BDP’nin ‘kültürel kimlik’ önerisinde orta yol arıyor. Bugünkü toplantıda, kültürel kimlik hakkının anayasa güvencesine alınması görüşmeye açıldı. Anayasal güvenceye nasıl alınacağı konusunda çeşitli görüşler öne sürüldü. Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü’nde ‘kimlik hakkı’ başlıklı düzenlemeye MHP karşı çıkıyor. AKP tam karşı çıkmıyor. CHP, orta yolun bulunabileceği görüşünde.
Uzlaşma komisyonu, AKP’nin ‘Başkanlık rejimi’ önerisiyle kilitlenmişti. Bunun üzerine TBMM başkanı Cemil Çiçek, Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü’nden devam edilebileceği önerisiyle uzlaşma sağlamıştı.