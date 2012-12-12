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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu ‘kültürel kimlikte’ orta yol arıyor

TBMM'deki toplantıda, kültürel kimlik hakkının anayasa güvencesine alınması görüşmeye açıldı

12 Aralık 2012 22:03

 

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, BDP’nin ‘kültürel kimlik’ önerisinde orta yol arıyor. Bugünkü toplantıda, kültürel kimlik hakkının anayasa güvencesine alınması görüşmeye açıldı. Anayasal  güvenceye nasıl alınacağı konusunda  çeşitli görüşler öne sürüldü. Temel  Hak ve Özgürlükler  Bölümü’nde ‘kimlik hakkı’ başlıklı düzenlemeye  MHP  karşı çıkıyor. AKP tam karşı çıkmıyor.  CHP,  orta yolun bulunabileceği görüşünde. 

Uzlaşma komisyonu, AKP’nin ‘Başkanlık rejimi’ önerisiyle kilitlenmişti. Bunun üzerine TBMM başkanı  Cemil Çiçek, Temel  Hak ve Özgürlükler  Bölümü’nden devam edilebileceği önerisiyle  uzlaşma  sağlamıştı.

 

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