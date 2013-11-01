Anayasa Uzlaşma Komisyonu 'başörtüsü' mutabakatı istedi

Hülya Karabağlı / ANKARA

AKP, CHP, MHP ve BDP temsilcileri, başörtüsü mutabakatının komisyona da yansıması temennisinde bulundu.

CHP’li Atilla Kart, “TBMM’deki tabloyu demokrasi ve özgürlükler açısından önemsiyorum. Bu bizi iyimser yaptı. Bunun, bu komisyonda daha ileri boyuta taşınmasını dilerim” dedi.

Komisyonun BDP’li Üyesi Batman Milletvekili Bengi Yıldız da, “Ülkemizde yıllardır korkular üzerine siyaset yapıldığını, bunların sanal korku olduğunu ve bunlar üzerinden yasaklar üretildiğini ortaya koyması açısından önemlidir” dedi. Yıldız, "başörtüsü uzlaşmasının toplumda olumlu karşılık bulduğunu, ancak daha pek çok adımın atılmasının beklendiğini" hatırlatarak, "Diğer din ve mezheplerin benzer sıkıntıları ortada duruyor. Meclis, bunlarla ilgili bir samimiyet sınavından geçmeli. Bunları halledersek problemleri de kısa zamanda çözmüş oluruz” dedi.