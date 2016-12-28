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“Anayasa teklifi madde madde dökülmeye başladı”

CHP: Bu teklif Meclis’ten geçemeyecek

28 Aralık 2016 21:37

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, partisinin MYK toplantısı sonrası anayasa teklifi ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Böke, “Teklif, madde madde dökülmeye başladı. Cumhuriyeti yıkan teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki milletvekillerinin kendi koltuklarıyla ilgili olan madde oldu” diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında Böke, yedek milletvekilliğiyle ilgili düzenlemenin Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişiklik teklifinden çıkarılmasını değerlendirdi.

Bu şekilde yapılan anayasanın ülkeye barış, huzur ve refah getirmeyeceğini savunan CHP'li Böke, “O kadar kuralsız, derme çatma, ciddiyetsiz ki yapılan bu anayasa, 16 gün içerisinde çürüdü. Teklif, madde madde dökülmeye başladı. Cumhuriyeti yıkan teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki milletvekillerinin kendi koltuklarıyla ilgili olan madde oldu. Milletvekillerinin kendi koltukları için duydukları endişeyi cumhuriyetin ve demokrasimizin geleceği için de duymalarını diliyoruz ve bunları bütün milletvekillerinden bekliyoruz” dedi.

"Bu teklif Meclis'ten geçmeyecek"

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'ten geçmeyeceği yorumunda bulunan CHP Sözcüsü, “Bu teklif, Meclis'ten geçmeyecek; çünkü her ne kadar baskı altında olurlarsa olsunlar, biz biliyoruz ki, AKP ve MHP milletvekilleri içinde de oy kabininde vicdanlarıyla başbaşa kaldıklarında; cumhuriyetin, Meclis'in ve demokrasinin yok edilmesine 'hayır' diyecek olan vicdanlı, vatansever birçok vekil var. Biz bu ülkenin cumhuriyetçileri, ilericileri, demokratları, yurtseverleri, milliyetçileri olarak bu mücadeleye hazırız” dedi.

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