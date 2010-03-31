Anayasa teklifi için 2 imza listesi iddiası

T24- CHP "AK Parti Anayasa teklifi için iki imza listesi verdi. İlkinde TBMM Başkanı'nın da imzası vardı" iddiasında bulundu.CHP'li Suha Hakkı Okay, "Anayasa teklifi yok hükmündedir. TBMM Başkanı istifa etmeli. Evrakta sahtecilik olayı var" dedi.



AKP’nin, TBMM Başkanlığı’na 30 Mart’ta sunduğu Anayasa değişikliği teklifi için iki ayrı isim listesi olduğu ileri sürüldü. Listenin birinde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile bazı Anayasa Komisyonu üyelerinin de imzası bulunduğu, yine aynı tarihli düzeltilmiş imza listesinde ise, Şahin ve bazı Anayasa Komisyonu üyelerinin isimlerin ve imzalarının üzerinin çizildiği kaydedildi. CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi İsa Gök’ün iddiasına göre, teklif için iki ayrı liste oluşturuldu.

Gök, Meclis Anayasa Komisyonu’ndan aldığı Anayasa değişikliği teklifine ait imza listelerini açıkladı. Gök, listelerdeki farklılıklara dikkat çekerek, aldığı ilk listede Meclis Başkanı Şahin ve bazı AKP yöneticilerinin ile TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin imzasının olduğunu, sonradan düzeltilmiş ikinci listede ise, imzaların çıkarıldığını ve bazı isimlerin üzerinin çizildiğini söyledi.

Gök, "Bu imzalar önceden toplanmış olabilir. Yani teklif için imza toplanmamış. Hazır imzalar verilmiş olabilir ki, bu da onu gösteriyor. Değişikliğin her aşamasında, hükümetin işin içinde olduğu belli. Teklifin Anayasa ihlali olduğu ortaya çıkarsa, bunun müeyyidesinden çeniliyor ve milletvekilleri mi öne sürülüyor" dedi.

Öte yandan AKP kaynakları, tek listenin olduğunu belirterek, ikinci veya düzeltilmiş bir listenin varlığına yönelik iddiaları yalanladı.