Anayasa tartışmasında yumruklar konuştu: Sandalyeler, saksılar havada uçuştu; Meclis kürsüsü kırıldı!..

Anayasa değişiklik teklifinin beşinci maddesi görüşülürken Meclis'te büyük kavga çıktı. CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti yumruklaşmaya varan kavgalar yaşandı. Bazı milletvekillerinin yaralandığı görüldü. Kavga sırasında Meclis kürsüsü kırıldı. Milletvekilleri birbirlerine saksı ve sandalye fırlattı.

Kavga sonrası CHP'li milletvekilleri maddenin Meclis'in feshi anlamına geldiğini belirterek oylamaya katılmadı. Teklifin 5. maddesine 343 kabul, 7 ret oyu kullanıldı.

Meclis'te yumruklar konuştu; milletvekilleri yaralandı!

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, teklifin 1. turdaki beşinci maddesi üzerinde CHP Grubu adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'nin görüşmelerdeki tavrını eleştirdi. AKP'nin yanlış yaptığını iddia eden Özel, şöyle konuştu:

"Namusum ve şerefim üzerine size söylüyorum ki yanlış yapıyorsunuz. 12 Eylül 2010 referandumu burayı vuran F-16'yı, askerlerinizi şehit eden silahlara konulan mermiyi, tanklara konulan mazotu doldurmuştu. Bugün verdiğiniz yetkiler bu ülkenin sonunu getiriyor. Televizyon kapalıyken göz görmeden kendi kendinizi imha etmeye çalışıyorsunuz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Biz halkın gözlerinin içine baka baka bu maddenin burada konuşulmasını temin etmek için gerekirse 24 saat çalışmak için ama halka bunu sınırsız olarak anlatmak için halkın kürsüsünün vazifesini yerine getirmek için halkın kürsüsünü sizden koruma altına alıyoruz. Halkın, milletin kürsüsüne sahip çıkıyoruz. Milletin kürsüsünü sizlerden koruyoruz."

CHP'liler kürsüyü işgal etti

Özel'in bu sözlerinin ardından CHP milletvekilleri alkışlar eşliğinde kürsüye yürüdü ve kol kola girerek kürsüyü çembere aldı. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da "Burası bir tiyatro alanı, sahne değil. Ciddi bir iş yapıyoruz, millet adına iş yapıyoruz. Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Lütfen milletvekilleri yerlerine geçsin. Sayın milletvekilleri demokrasi anlayışınızın bu olmaması gerek." diye uyarıda bulundu.

CHP'li vekillerin eyleme devam etmesi üzerine Aydın birleşime ara verdi. Arada CHP milletvekilleri "Yaşasın Cumhuriyet." diye slogan attı.

Kürsü kavgası çıktı

AKP milletvekilleri kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga ve itiş kakış yaşandı, bazı milletvekillerinin yaralandığı görüldü. Kavgaya karışan bazı milletvekilleri yere düştü.

Kürsü yerinden çıktı

Kavga sırasında milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsü ve ses sistemi zarar görerek çalışamaz hale geldi. Kürsünün yerinden çıktığı görüldü. Genel Kurul salonunun bazı yerlerinde de hasar oluştu. CHP Milletvekili Ali Şeker, kırılan kürsünün fotoğrafını twitter'dan paylaştı, "Geceyarısı kaptıkaçtı anayasası görüşmesinde demokratik hak kürsü işgal eylemimize AKP saldırısı sonucu kürsü kırıldı" mesajını yazdı. Salonun ortasında bulunan "Atatürk çiçeği" ile stenografların görev yaptığı masa zarar gördü. Oylama zarflarının atıldığı kupaların bulunduğu sehpa da kavga esnasında yerinden kaldırıldı. Stenografların oturduğu koltuğun bir milletvekili tarafından havaya kaldırıldığı, kupaların milletvekilleri tarafından birbirlerine fırlatıldığı görüldü. Kavganın yatışmaması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başkanlık Divanındaki mikrofondan AKP milletvekillerine, "Herkes yerine otursun." çağrısını yaptı. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı da "Rica ediyorum sayın milletvekilleri, yakışmıyor bu. Bu Meclis bombalandı, bunu unuttunuz mu? Ayıptır ya. Sayın grup başkanvekilleri lütfen olaya müdahale edin." diyerek, AK Parti ve CHP Grup başkanvekillerine çağrıda bulundu.

Bu sırada hemen hepsi salonun ortasında ayakta duran CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atışmaları devam etti. Siyasi partilerin yöneticileri ve bazı bakanlar milletvekillerini yatıştırmak için yoğun çaba gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaşananları Genel Kurul salonunda izlediAranın ardından birleşimi açan TBMM Başkanvekili Aydın, "Bu kürsü Kurtuluş Savaşı'nda dahi işgal edilmedi, bombalar altında da çalıştık. Herkes grubuna çekilsin." diyerek milletvekillerini yerlerine oturmaları konusunda uyardı.

CHP Oylamaya katılmadı

Kavga sonrası gizli oylamaya geçildi. Gecenin bu saatinde maddenin oylanmasını istemediklerini belirten Altay, teklifin Meclisin feshi anlamına geleceğini iddia ederek bu nedenle oylamaya katılmayacaklarını açıkladı. AK Parti milletvekilleri, Altay'ın bu sözlerini alkışlayarak karşıladı.

343 oyla kabul edildi

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 354 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 7 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 1 geçersiz oy çıktı. CHP milletvekilleri oylamaya katılmadı.

Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, birleşime ara verdi. Aydın, ara sonrası komisyon ve hükümetin yerine oturmaması üzerine bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.

CHP'li Özgür Özel: Hepinizle gurur duyuyorum

Oylamaya katılmayan CHP'liler, birleşimin kapanmasının ardından bir süre sıralarında oturdu.

AK Parti'lilerin Genel Kurul salonundan ayrılmasından bir süre sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin milletvekillerine dönerek, şunları söyledi: "CHP Grubunun vatandaştan aldığı emanetin, vazifenin ne demek olduğunu bilen, Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün burada yazılı olmasının anlamını bilen, bir gece yarısı televizyonlar kapalıyken, gecenin 03.00'ünde Meclisin yetkilerini saraya devredenlere karşı, yüreğiyle gelip onların saraya teslim etmek istedikleri bu kürsüye sahip çıkan, AKP'nin tüm saldırılarına, milletin kürsüsünü yere devirmeyi göz alacak kadar gözü dönmüşlüğe rağmen bu direnişi gösteren CHP'nin milletvekilleriyle, CHP'nin üyeleriyle, parlamenter demokrasinin ne demek olduğunu bilen, Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin torunları, evlatları hepinizle gurur duyuyorum."

Özel'in kısa konuşmasının ardından CHP milletvekilleri topluca Genel Kurul salonundan ayrıldı.