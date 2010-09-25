Anayasa profesörüne facebook şoku

T24 - Anayasa Profesörü Süheyl Batum’un başı, Facebook profilinde yazdığı bir yazı nedeniyle derde girdi



Facebook’taki profilinde “12 Eylül’de AKP Dikta Anayasasına Hayır” başlıklı bir yazı yayınlayan Prof. Batum hakkında Başbakan Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.



Prof. Batum hakkında hazırlanan iddianamede Facebook’taki profil sayfasında yayınladığı “Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçiyoruz dediler ama yıllardır suç işlemekten yorulmadılar. Zenginleşen çocuklarına ticari deha dediler, okutamıyoruz dedikleri çocuklarına gemicik aldılar. Hepsi sözüm ona düğünde takılan altınlarla zenginleştiler. Ali Dibo’cudan Adalet Bakanı, Naylon Faturacıdan Maliye Bakanı, Kalpazan’dan Başbakan olmasını engelleyecek mi?” ifadelerine yer verildi.



Süheyl Batum’un yazısında hükümetin bazı bakanlarını ve Başbakan’ı hedef aldığının belirtildiği iddianamede TCK’nın 126. maddesi dikkate alındığında “kalpazan” nitelemesinin Başbakan’a yönelik olduğu ve yazıyı yazan Profesör Süheyl Batum’un yazısında kasıt olup olmadığının değerlendirilmesi için dava açılması gerektiği vurgulandı. Batum hakkında TCK’nın 125/1-4 maddesi gereğince 4 aydan 2 yıl 4 aya kadar dava açılması istendi.



