Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu yazdı; halk referandumda neyi oylayacak?

Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, 16 Nisan'da oylanacak ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğiyle ilgili olarak "Kabul edilirse tarihimizin en büyük siyasal ve anayasal kırılmasına yol açacak. Bu nedenle, içeriği, çelişkileri ve yaratacağı tehlikeler göz önüne serilmeli" dedi.

"Yaklaşık iki yüz yıllık siyasal ve anayasal deneyimin üstüne sünger çeken bir düzenlemenin gerekçesi olabilir mi bunlar?" diyen Kaboğlu, "Bu bir ‘anayasa gerekçesi’ değil, siyasal slogan şeklinde iç tutarlılığı olmayan ve bilgi yanlışlarını da içeren sığ bir metin" ifadesini kullandı.

İbrahim Kaboğlu'nun Birgün'de "Halk referandumda neyi oylayacak" başlığıyla yayımlanan (2 Mart 2017) yazısı şöyle:

Anayasa değişikliği 16 Nisan’da kabul edilirse tarihimizin en büyük siyasal ve anayasal kırılmasına yol açacak. Bu nedenle, içeriği, çelişkileri ve yaratacağı tehlikeler göz önüne serilmeli

Anayasa değişikliği Kanunu, eğer 16 Nisan’da yüzde 50+1 oy alarak kabul edilirse, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş dahil, tarihimizin en büyük siyasal ve anayasal kırılmasına yol açacak. Bu nedenle, bu metnin içeriği, çelişkileri ve yaratacağı tehlikeler gözler önüne serilmeli; daha çok bir yazı dizisi şeklinde (2010 Anayasa değişikliği için bkz.: (...) Halk Neyi Oylayacak? , İmge 2010).