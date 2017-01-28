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Politika

Anayasa paketi, hâlâ Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmedi

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök: İktidar referandum tarihini netleştirememiş görünüyor bu nedenle Anayasa Meclis’te bekletiliyor

28 Ocak 2017 23:16

Hülya Karabağlı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afrika gezisinden verdiği mesajlar üzerine anayasa değişikliğinin Beştepe’ye hemen gönderileceğine ilişkin beklentiler gerçekleşmedi. 21 Ocak tarihinde 339 oyla kabul edilen 18 maddelik değişiklik paketi hâlâ TBMM’de bekletiliyor. Kulislerde, iktidar kanadının  nisan ayı için en elverişli tarihi belirlemek istediğine dikkat çekiliyor.

Kulislerde, hükümetin referandum için 9 Nisan tarihine  göre bir hazırlık yaptığı bunun için de anayasa değişikliğinin 3 Şubat'ta Beştepe'ye gönderileceği konuşuluyor.

Konuya ilişkin T24’e değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, paketin bekletilmesini referandum tarihinin netleştirilmemesi olarak yorumladı Gök, anayasa değişikliği ile son redaksiyonun Kanun ve Kararlar tarafından  tamamlandığını ve gönderilmeye hazır  bekletildiğini  söyledi.

Erdoğan Afrika gezisinin son gününde, “Bu gece nasip olursa ülkemize dönüyorum. Öyle zannediyorum ki Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı'na Parlamento'daki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Değerlendirmemizi hemen yapacak, kararımızı fazla uzatmadan vereceğiz. Çünkü milletimin beklentisi şu anda budur” demişti.

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