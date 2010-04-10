'Anayasa mitingi'nde olaylar çıktı

T24 -

Olaylar çıktı

12 Eylül Anayasasının değiştirilip yerine sivil demokratik bir anayasa yapılmasını isteyen çok sayıda kişi bugün Kadıköy Meydanı'nda toplandı. Aralarında sendika, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi bir alış veriş merkezinin önünde toplandı. Darbecilerin yargılanması, herkese eşit hak ve özgürlüklerin getirildiği bir anayasa düzenlenmesi için sloganlar atan grup yürüyüşe geçen grup Kadıköy Meydanı'na doğru hareket etti. Yürüyüş sırasında ellerindeki darbecilere dur anlamına gelen dövizler taşıyan grubun koşarak sloganlarla ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu. Grubun içinde bulunan bazı eylemcilerin de “Allah Allahö nidalarıyla koşması dikkat çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı mitinge hamile bir bayanda eşiyle katılırken, ellerinde darbe karşıtı pankartlar taşıyan miniklerde büyüklerini yalnız bırakmadı. Eyleme katılanların büyük çoğunluğunun Barış ve Demokrasi Partisi taraftarı olması dikkat çekerken bazılarının terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehinde slogan attıkları görüldü. Polis Kadıköy Meydanında güvenlik tedbiri alırken miting alanına girişlerde herkes tek tek arandı. Müzikler eşliğinde miting hazırlıkları yapılırken Irak'ın kuzeyinde yayın yapan Kürdistan TV ekibinin de mitingi takip ettiği görüldü. Mitinge KESK Başkanı Sami Evren ve BDP Milletvekili Hasip Kaplan da katılıdı.Mitingin normal seyrinde devam etmesi beklenirken saat 15:00 sıralarında olaylar çıktı. Polis bazı göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Olaylar sırasında biber gazından bazı kişilerin etkilendiği görüldü. Katılımcılar arasında yer alan DTP'nin siyasi yasaklı lideri Ahmet Türk gazdan etkilenmemesi için olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayların ardından miting alanına dönen Türk, "Herhangi bir sıkıntım yok. Olaylar çıkınca biraz ileriye gittik. Olaylar çıkışı nedenini bilmiyorum" dedi.