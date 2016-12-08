Anayasa metni ne zaman Meclis’e gelecek?

Başbakan Binali Yıldırım son açıklamasında Anayasa değişiklik teklifinin bu hafta içinde sunulacağını söylemişti. İktidar kulisinde teklifin bugün gelmeyeceği mesajları dikkat çekti.

Başbakan Binali Yıldırım’ın son açıklamasıyla bu hafta sonuna kadar sunulması beklenen anayasa değişiklik teklifi bugün TBMM’ye gönderilmedi. İktidar kulisinde teklifin bugün Meclis’e gelmeyeceğine yönelik mesajlar dikkat çekerken, gelecek haftaya bırakılacağına ilişkin değerlendirmeler var. CHP’nin çok yakından takip ettiği gelişmelerle ilgili MHP kurmayları tarafından resmi bir açıklama yapılmazken pürüz olup olmadığı konusunda da farklı yorumlar dikkat çekiyor.

Kulislerde her iki genel başkanını yeniden görüşebileceğine ilişkin söylentiler dolaşıyor. Ancak, ortada herhangi bir kriz olmadığını söyleyenler de yok değil. İki parti arasındaki sıcak gelişmeler CHP tarafından yakından takip edilirken, “Bu iş bu kadar kolay olmaz” diyenler de dikkat çekiyor. Anayasa metninin TBMM başkanlığına yarın sunulmaması ve gelebilecek açıklamalarla konunun netleştirilmesi bekleniyor.

Başından beri pürüzlü maddeler

AKP ile MHP arasında Başkanlık modeli üzerinde yapılan anayasa değişiklik paketi teknik düzenlemeleri tamamlarken arkasında birçok pürüzlü noktaları de bırakmıştı.

Meclis seçimlerinin yenilenmesi halinde ikinci döneminde bulunan Cumhurbaşkanı'nın 3. kez aday olmasının önünün açılması" konusu.

MHP, "Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir" düzenlemesine karşı. Keyfi davranışa neden olacağı, ikinci döneminin sonuna gelen her Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha seçilebilmek için Meclis seçimlerinin yenilenmesini sağlayacağı kaygılarına dikkat çekilmişti.

Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a sevki konusu. AKP, Yüce Divan'a sevk için dörtte üç çoğunluk oyunu MHP; Meclis'teki milletvekili sayısının salt çoğunluğuyla bu kararın verilebileceğini savunuyor. MHP; Cumhurbaşkanının yürütmenin başı olacağından cezai sorumluluğunun artmasından yana tavır sergiliyor. MHP, teklifte, “Cumhurbaşkanı Yüce Divan’a sevk edilir edilmez görevinin düşmesi” hükmünün yer alması gerektiğine inanıyor. AKP 413 oyla Yüce Divan sevki isterken MHP 367 rakamında ısrarlı.