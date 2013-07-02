Anayasa masası dağılıyor mu?

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP’li üyeleri, yarın yapılacak kritik toplantı öncesi Meclis’teki makamında Başbakan Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. TBMM Başkanı seçimleri yapılırken İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Başbakanla anayasaya ilişkin bir durum değerlendirmesi yaptılar. Edinilen bilgiye göre, komisyonun Meclis çalışmaları bitimine kadar devam etmesi eğilimi ortaya çıktı.

Üst Komisyon mu? Yazım komisyonu mu?

Ancak, muhalefet, iktidar partisinden somut adımlar bekliyor. AKP’nin ‘Başkanlık’ önerisinden geri adım atmasını ve müzakerelere devam etmesini istiyor. Komisyon yarın 10.30’da toplanacak. Muhalefet partileri, yarın kararların alınacağı ‘Üst Komisyonun’ toplanacağını, AKP ise, ‘Yazım Komisyonu’nun çalışmasını sürdüreceğini söylüyor.

Çiçek randevusu ertelendi

Komisyon üyelerinin, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile yarın yapmayı talep ettiği toplantının, başka bir tarihe ertelendiği anlaşıldı. Çiçek’in yeniden seçilmesi nedeniyle yoğun kutlama mesaisi yaşayacağı bu nedenle üst komisyon toplantısına katılamayacağı belirtiliyor.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda belirsizlik hakim. Komisyonun, CHP’li üyesi Atilla Kart, yarın ki toplantıda, AKP’den bir irade ortaya koymalarını isteyeceklerini söyledi. “İrade ortaya koymazlarsa madde yazımına devam etmeyiz” diyen Kart, masadan kalkan taraf olmayacaklarını söyledi. Komisyonu’nun MHP ve BDP’li üyeleri de masadan kalkmayı düşünmüyor.