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Politika

Anayasa masası dağılıyor mu?

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun Meclis kapanana kadar çalışmalarına devam etmesi eğilimi ortaya çıktı

02 Temmuz 2013 21:51

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP’li üyeleri, yarın yapılacak kritik toplantı öncesi Meclis’teki makamında Başbakan Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. TBMM Başkanı seçimleri yapılırken İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop,  Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Başbakanla anayasaya ilişkin bir durum değerlendirmesi yaptılar. Edinilen bilgiye göre,  komisyonun Meclis çalışmaları bitimine kadar devam etmesi eğilimi ortaya çıktı.

 

Üst  Komisyon mu?  Yazım komisyonu mu?

 

Ancak, muhalefet, iktidar partisinden somut adımlar bekliyor.  AKP’nin ‘Başkanlık’ önerisinden geri adım atmasını ve müzakerelere devam etmesini istiyor. Komisyon yarın 10.30’da toplanacak. Muhalefet partileri,  yarın kararların alınacağı ‘Üst Komisyonun’ toplanacağını, AKP ise, ‘Yazım Komisyonu’nun çalışmasını sürdüreceğini söylüyor.

 

Çiçek randevusu ertelendi

 

Komisyon üyelerinin, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile yarın yapmayı talep ettiği toplantının, başka bir tarihe ertelendiği anlaşıldı. Çiçek’in yeniden seçilmesi nedeniyle yoğun  kutlama mesaisi  yaşayacağı bu nedenle  üst komisyon toplantısına  katılamayacağı belirtiliyor.

Anayasa  Uzlaşma  Komisyonu’nda belirsizlik hakim. Komisyonun,  CHP’li üyesi Atilla Kart, yarın ki toplantıda, AKP’den bir irade ortaya koymalarını isteyeceklerini söyledi.  “İrade ortaya koymazlarsa madde yazımına devam etmeyiz”  diyen Kart,  masadan kalkan  taraf olmayacaklarını  söyledi. Komisyonu’nun  MHP ve BDP’li üyeleri de  masadan  kalkmayı  düşünmüyor. 

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