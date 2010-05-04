Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişiyor





TBMM Genel Kurulu’nda, önceki gün siyasi partilerin kapatılmasında Meclis’in yetkilendirmesini içeren 8. maddenin reddedilmesiyle “şok” yaşayan AKP, Anayasa Mahkemesi’nin yapısını düzenleyen 17. maddenin 337 oyla kabul edilmesi üzerine rahat nefes aldı. İlk turda 331 oy alan maddenin oylaması öncesi başta Başbakan Erdoğan olmak üzere AKP'li yöneticiler, “olağan şüpheliler” listesindeki isimlere yakın markaj uyguladı. Maddenin kabulü açıklandığında AKP sıralarından yoğun alkış ve “zafer” çığlıkları yükseldi.



Parti yöneticileri her iki oy kullanma kabinin etrafında oylama sonuna kadar bekleyerek vekilleri baskı altında tuttu. AKP grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Suat Kılıç, Bakanlar Kurulu sıralarının bulunduğu kabinleri, TBMM İdare amirleri Orhan Erdem ve Hüsrev Kutlu ise komisyon sıralarının bulunduğu kabinlerin önünde bekleyerek milletvekillerini kontrol etti.





Refakat sistemi



AKP yönetimi retçi olabileceğini düşündüğü milletvekilleri için “refakat” sistemi uyguladı. Oylama başından beri bağımsızlara yönelik yürütülen kontrol mekanizması da yine “refakat” sistemiyle sürdürüldü.



“Fire çetelesinde” ismi geçen milletvekilleri oy kullanırken tedirgin tavır sergiledi. Vahit Erdem’in kabinden eli cebinde çıkması, Mersin Milletvekili Kürşat Tüzmen’in kabine ince çantasıyla girip çıkması muhalefet sıralarında “şüpheyle” karşılandı. AKP'li milletvekillerinin oy kullandıktan sonra “kırmızı” pulları ceplerine koydukları ve daha sonra parti yöneticilerine gösterdikleri öne sürüldü. Oylama sırasında muhalefet temsilcileri AKP yönetiminin vekilleri baskı uyguladığını savunurken, “oylar açık kullanılıyor” iddiasında bulundu. AKP sıralarında gösterilen tepki üzerine bir süre tartışma yaşandı.



Anayasa Mahkemesi’nin yapısını düzenleyen 17l. madde 69 rete karşılık 337 oyla kabul edildi. Oylamada 1 çekimser ve 3 oy da boş çıktı. Birinci turda 17. maddenin oylamasına 407 milletvekili katılmış; 331 kabul, 72 ret oyu kullanılmış; 2 oy boş çıkmış, 2 oy da geçersiz sayılmıştı. AKP milletvekilleri 17. maddenin 337 oyla kabul edilmesini yoğun alkış ve “zafer çığlıklarıyla” karşıladılar. Muhalefet sıralarına ise sessizlik hâkim oldu.



Oylamaya Bağımsız Milletvekilleri Zekai Özcan(Ankara), Mücahit Pehlivan(Ankara), Seyit Eyüpoğlu(Şanlıurfa), Fevzi İşbaşaran (Elazığ) ile Türkiye Partisi Yozgat Milletvekili Yaşar Öztürk ve BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras katıldı. Oylamaya katılan 4 bağımsız, 1 BDP ve 1 TP milletvekilinin “kabul” oyu kullandığı dikkate alındığında AKP'nin 4 fire verdiği ortaya çıkmış oldu.



Üç kritik maddeden biri olan 17. maddenin 337 oyla kabul edilmesi paketin referanduma gitmesi yolunu açtı.



Dün14. madde 339 oyla, 15. madde 338 oyla, 16. madde se 336 oyla kabul edildi.





