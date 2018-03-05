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Anayasa Mahkemesi'nden "kayyım atanan şirkete ihale" iddiasına yalanlama

Anayasa Mahkemesi'nce yapılan açıklamada gazetede yer alan haberlere atıfta bulunuldu

05 Mart 2018 23:26

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün ulusal bir gazetede, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin kayyım atanan bir şirkete ihale verdiği yönünde iddialar içeren bir haberin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin kayyum atanan bir şirkete ihale verdiği yönündeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, söz konusu şirkete herhangi bir ihale vermemiş ve anılan şirketten hiçbir hizmet satın almamıştır.

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