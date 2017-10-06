Anayasa Mahkemesi'nden Katalan milletvekillerine uyarı

Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu'nun pazartesi günü bağımsızlık ilan etmesi beklenen oturumunun İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmasının ardından gerginlik tırmanıyor. Oturumu yasaklayan mahkemenin sözcüsü, bu kararı dikkate almayanların cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

İspanya hükümeti Anayasa'nın 155'inci maddesi uyarınca Katalonya Özerk Bölgesi'nin yetkilerini alma ve bölgenin özerklik statüsünü iptal etme hakkına sahip.

"Türkiye'de olsa, öfke çok büyük olurdu"

Katalonya Başbakanı Carles Puigdemont daha önce yaptığı açıklamada, İspanyol yetkililerin kendisini tutuklamasından korkmadığını söylemişti.

Bild gazetesine konuşan Puigdemont, Avrupa Birliği'ni de eleştirerek, "AB içinde İspanyol polisinin tutumu neden sert biçimde eleştirilmiyor? Katalonya'da referandum günü yaşananlar Türkiye, Polonya ya da Macaristan'da olsaydı, öfke çok büyük olurdu” dedi.

Katalonya Emniyet Müdürü hakim karşısında

Halkı ayaklanmaya teşvik etmekle suçlanan bazı Katalan yetkililer ise bugün ulusal mahkemede hakim önüne çıkacak.

Madrid Ulusal Mahkemesi, Katalonya Emniyet Müdürü Josep Luis Trapero ve üst düzey emniyet yetkililerinden Teresa Laplana ile bağımsızlık yanlısı iki sivil toplum örgütünün liderlerini şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağırmıştı. Söz konusu dört kişi, 21 ve 22 Eylül tarihlerinde İspanyol polisinin Katalonya'da yerel makamlara yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili olarak mahkemeye çağrıldığı belirtildi. Anayasa Mahkemesi, Katalan emniyet yetkililerini ve sivil toplum örgütü liderlerini, İspanyol polisinin gerçekleştirdiği operasyonlara tepki olarak düzenlenen protestolara müdahale etmemekle suçluyor.

"İç savaş" uyarısı

AB içinde Katalonya'daki gelişmeler endişe ile izleniyor. Avrupa Parlamentosu'nun Hristiyan Demokrat Birlik Partili milletvekili Elmar Brok, Deutschlandfunk Radyosu'na verdiği demeçte, Katalonya'nın bağımsızlık ilanında bulunması ve Madrid'in bölgenin özerklik statüsünü çekmesi halinde, ülkedeki gerginliğin "iç savaş benzeri bir karaktere" bürüneceği uyarısında bulundu.

Bankalar Katalonya'dan çekiliyor

Katalonya'daki gelişmeler nedeniyle ekonomi dünyası da tedirgin. İspanya'nın en büyük beşinci bankası Banco Sabadell Katalonya'dan çekilerek merkezini Alicante'ye taşıyacağını duyurdu.

Medyada yer alan haberlere göre, bir başka büyük banka olan La Caixa da aynı şekilde Katalonya'dan çekilerek Mallorca'nın başkenti Palma'ya taşınmayı planlıyor.

dpa/AFP, HT/CÖ

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