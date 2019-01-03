Anayasa Mahkemesi'nden içtüzük kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP Grup Başkanvekilleri ve 124 milletvekilinin yaptığı TBMM içtüzüğünün çeşitli maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptaline yönelik başvurusunu görüştü. İçtüzüğün, yoklama ve kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması usulünü belirleyen 2 hüküm iptal edildi.



AYM\'nin, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel ile 124 milletvekilinin TBMM içtüzüğünün çeşitli maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptaline yönelik başvurusu hakkındaki kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. AYM, CHP\'nin 9 madde üzerindeki başvurusundan 2\'sini Anayasa\'ya aykırı olduğu gerekçesiyle kabul etti ve içtüzüğün iki hükmünü iptal etti. Karara göre, TBMM İçtüzüğünün, \'Komisyonlarda inceleme süresi\' başlıklı 37’nci maddesindeki, \'Ayrı bir siyasi parti grubundan bir milletvekili tarafından yerine getirilmek kaydıyla\' hükmü oybirliğiyle iptal edildi. Buna göre kanun tekliflerinin esas komisyonlara havale edilmesinin ardından geçen 45 günün sonunda teklif sahipleri, teklifin Genel Kurul gündemine alınmasını isteyebilecek, bu istemler her hafta Salı günü bir tane olmak üzere işleme alınacak.



YOKLAMA SINIRI İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi\'nin iptal karar verdiği 2\'nci hüküm ise İçtüzükteki yoklama usulünün, AK Parti ve MHP tarafından getirilen teklif ile değiştirilen kısmı oldu. Anayasa\'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilen hükme göre, TBMM Genel Kurulu birleşiminde tezkerelerin oylanması ile kanunların oylanması esnasında, işaret ile oylamaya geçilirken en az 20 milletvekilinin ayağa kalkması veya önerge vermesi, yoklama istemeye yetecek.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)