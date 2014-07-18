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Anayasa Mahkemesi'nden Aziz Yıldırım'a 'ret' kararı

Anayasa Mahkemesi, Aziz Yıldırım'ın şike davası kapsamında 'adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle' yaptığı başvuruyu karara bağladı

18 Temmuz 2014 15:18

Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, hakkındaki soruşturmada görev alan hâkim ve cumhuriyet savcıları aleyhine yaptığı şikayetin işleme konulmaması nedeniyle adil yargılanma ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu kabul edilemez buldu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü’nün kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Şike soruşturmasında “kendisine karşı gizli olan soruşturma dosyası içeriğinin medya ve gazetelere karşı gizli olmadığı, sanık ve savunma haklarının ihlal edildiğini, uzun süre birbiriyle alakası olmayan suçlamalar hakkında işlem yapılmaksızın beklendiğini savunan Yıldırım, herkesin ve her şeyin birbirine ulanarak ve bu şekilde çok sanıklı kalın dosyalar oluşturularak savunmanın imkansız hale getirildiğini, iddianamelerin hazırlanmasının geciktirildiğini, yargılamanın bu nedenle yıllar sürecek şekilde uzatıldığını ileri sürdü.

Yıldırım, soruşturmanın kapsamının belirlenmesinde ayrımcı tutum sergilendiğini, delillere ilişkin gizli bilgilerin kesin doğruyu yansıtmıyormuş gibi basına verildiğini, basında yer alan haberlerin oluşturduğu baskı ve olumsuz atmosferin etkisiyle tutuklandığını” iddia ederek, soruşturmada görev alan yargı mensupları hakkında HSYK’ya şikayette bulundu.

Şikayetinin işleme konulmaması üzerine Yıldırım, HSYK işlemlerini yargı denetimi dışında bırakan düzenlemenin iptalini ve ilgili savcı hakkında soruşturma açılmasına karar verilmesini talep etti.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu “konu bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez buldu.
Kararda, Anayasa’ya göre, HSYK kararlarına karşı yargı merciine başvurulamayacağına işaret edilerek, bu nedenle başvuru konusu işlemin, Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlerden olduğundan bireysel başvuruya konu olamayacağı vurgulandı.

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