'Anayasa Mahkemesi Vakfı' Tasarısı’nın görüşülmesi ertelendi

Muzaffer Gençdoğan /ANKARA

Anayasa Mahkemesi bünyesinde kurulması planlanan Vakıf ile ilgili Kanun Tasarısı’nın bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi, AKP Grubu’nun isteği üzerine ertelendi. Tasarının görüşmelerinin, AKP içinde de sıkıntı yaratması nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

T24’ün aldığı bilgiye göre, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı’nın bu hafta içinde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanması planlanırken, AKP Grubu son dakika manevrasıyla geri adım attı. Meclis Genel Kurulu’nda söz konusu tasarı atlandı, bunun yerine uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarıların görüşmelerine geçildi.

AKP yetkilileri “Tasarı’nın bazı bölümlerinin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle bu hafta görüşülmeyeceğini” ifade ettiler. Muhalefet partilerinin yöneticileri ise Tasarı’nın uzunca bir süre Genel Kurul gündemine getirilemeyeceğini savundular. Muhalefet partilerin yöneticileri “Yatır bağışı, al kararı Tasarısı” olarak niteledikleri Tasarı’nın Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunu öne sürdüler.

Tasarı konusunda AKP içinde sıkıntı yaşandığının ilk işaretini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dün yaptığı açıklama ile vermişti. Bozdağ, kurulması planlanan Anayasa Mahkemesi Vakfı’nın bağış ve yardım toplaması ile ilgili hükmün Tasarı metninden çıkarılacağını açıklamıştı. Bozdağ “diğer gelirler Vakfa yeter” demişti.

Kamuoyunda da tartışma yaratan Tasarıya yönelik tepkilerden biri de “Kanunla kurulmuş olsa bile bir Vakfa kamu kaynağı aktarılmasının mümkün olamayacağı” yönünde. Görüşmeleri ertelenen Tasarıya göre, Anayasa Mahkemesi Vakfı’nın gelirleri; yapacağı hizmetler karşılığı alınacak ücretler, Vakıf’a ait taşınmazların gelirleri, Vakıfça kurulacak Enstitüsünün faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerden oluşacak. Tasarıdaki haliyle, Vakıf’ın esas geliri ise, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru harçlarının yüzde 30’unun Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılmasıyla oluşacak. Genel Bütçeden aktarılacak bu paranın her yıl Mart ayının yirmisine kadar Vakıf hesabına yatırılması zorunlu kılınıyor. Tasarıyla Vakıf, her türlü vergi ve harçtan da muaf tutuluyor.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’ne 1 Ekim 2013 tarihine kadar 8 bin 500 bireysel başvurunun olduğu ve her başvuru için 198,35 liralık harç yatırıldığı dikkate alındığında, söz konusu tarihe kadar yatırılan harç bedeli 1 milyon 685 bin 975 liraya ulaştı. Kanun Tasarısında öngörülen “Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru harçlarının yüzde 30’unun Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılması” hükmü uyarınca kurulması planlanan Anayasa Mahkemesi Vakfı’nın faaliyete geçmesi ardından sadece bireysel başvurudan ilk aşamada 505 bin lirayı aşkın geliri olacağı hesaplandı.