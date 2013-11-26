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'Anayasa Mahkemesi Vakfı' düzenlemesinde geri adım

Başbakan Yardımcısı Bozdağ 'Anayasa Mahkemesi Vakfı kurulması hakkındaki Tasarıdan Vakfın bağış ve yardım toplamasıyla ilgili hükmün çıkarılacağını' söyledi

26 Kasım 2013 19:48

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

Anayasa Mahkemesi bünyesinde kurulması planlanan Vakıf ile ilgili Kanun Tasarısında geri adım atılıyor.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP Grup toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken “TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında Vakfın bağış ve yardım toplamasıyla ilgili ibarenin Kanun Tasarısı metninden çıkarılacağını” açıkladı.  Bekir Bozdağ “diğer gelirler vakfa yeter” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ın açıkladığı şekilde “bağış ve yardım toplama” görevi kaldırılırsa Anayasa Mahkemesi Vakfı’nın gelirleri; yapacağı hizmetler karşılığı alınacak ücretler, Vakıf’a ait taşınmazların gelirleri, Vakıfça kurulacak Enstitüsünün faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerden oluşacak. Tasarıdaki haliyle, Vakıf’ın esas geliri ise, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru harçlarının yüzde 30’unun Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılmasıyla oluşacak. Genel Bütçeden aktarılacak bu paranın her yıl Mart ayının yirmisine kadar Vakıf hesabına yatırılması zorunlu kılınıyor. Tasarıyla Vakıf, her türlü vergi ve harçtan da muaf tutuluyor.

Mevcut Kanun Tasarısındaki “Vakıf’a yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülür” hükmünün de metinden çıkarılması bekleniyor.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’ne 1 Ekim 2013 tarihine kadar 8 bin 500 bireysel başvurunun olduğu ve her başvuru için 198,35 liralık harç yatırıldığı dikkate alındığında, söz konusu tarihe kadar yatırılan harç bedeli 1 milyon 685 bin 975 liraya ulaştı. Kanun Tasarısında öngörülen “Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru harçlarının yüzde 30’unun Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılması” hükmü uyarınca Anayasa Mahkemesi Vakfı’nın faaliyete geçmesi ardından sadece bireysel başvurudan ilk aşamada 505 bin lirayı aşkın geliri olması bekleniyor.  

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