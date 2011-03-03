-ANAYASA MAHKEMESİ TASARISI KOMİSYONDAN GEÇTİ TBMM (A.A) - 03.03.2011 - Anayasa değişikliği çerçevesinde Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını öngören kanun tasarısı, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Tasarıya göre, mahkeme üyeleri, 12 yıl için seçilecek. Bir kimse iki defa üye seçilemeyecek. Mahkeme, genel kurul ve iki bölüm olarak çalışacak. Herkes, temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilecek. Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak verdiği kararlar ile parti kapatma davalarında aldığı kararların yeniden incelenmesi istenebilecek.