‘Anayasa Mahkemesi seçimi iptal eder mi' tartışması sürüyor; CHP ve HDP ne diyor?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu, yarın esastan görüşerek karara bağlayacak. Toplantı öncesinde başlayan ‘AYM seçimi iptal eder mi’ tartışmasıyla ilgili HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Bundan sonra seçim ne zaman olursa olsun değişimin önüne geçmek onu ertelemek mümkün olmayacak. Bu bir toplumsal talebe dönüşmüş durumdur, bu talebi görmezden gelerek masa başı planlar yapmak sadece Türkiye’de siyasi kaos ve ekonomik krizi değiştirir” derken; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, "Anayasa Mahkemesinden yarın çıkacak karardan bir tek beklentimiz var, seçimi güvenli kılın. Seçimleri iptal etmelerini asla istemiyoruz" diye konuştu..

CHP 26 Nisan tarihinde AYM’ye başvurusunda siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun seçim ve sandık güvenliğine ilişkin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti. AYM kararından önce çıkan seçim iptali tartışmasına ilişkin HDP Sözcüsü Bilgen T24’e şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz bu yasada hem anayasaya hem de evrensel ilkelerine aykırı çok ciddi düzenlemeler olduğunu düşünüyoruz. Bunu en başta yasa yapım sürecinde ifade etmiştik. AKP grubunu uyardık, ama görünen o ki her türlü düzenleme sadece parti hesaplarıyla ve seçime dair planlarla birlikte ele alınıyor. Bundan sonra seçim ne zaman olursa olsun değişimin önüne geçmek onu ertelemek mümkün olmayacak. Bu bir toplumsal talebe dönüşmüş durumdur, bu talebi görmezden gelerek masa başı planlar yapmak sadece Türkiye’de siyasi kaos ve ekonomik krizi değiştirir.”

Yarın orada alınacak karardan bir tek beklentimiz var; seçimi güvenli kılın

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinden tek beklentilerinin, seçimi güvenli kılması olduğunu belirterek, "Seçimleri iptal etmelerini asla istemiyoruz" dedi. AYM’den iptal beklemediklerini, devam etmek istediklerini kaydeden Özkoç, şöyle devam etti:

"Biz milletimizin karşısına çıktık, alnımız ak, yüreğimizi onlara açtık. Yarın orada alınacak karardan bir tek beklentimiz var; seçimi güvenli kılın. Seçimi güvenli kılmayan yasalarla ilgili tedbirleri alın. Biz aldığınız tedbirlerle bu milletin karşısına çıkar, mücadele ederiz. Yeter ki seçimlere gölge düşürmeyin. Yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Eğer bu yasal düzenlemeler yapılırsa, sıkıntı görmüyoruz. Seçimi erteleyebilirler. '3- 4 ay sonrasına biz böyle yapacağız' diyorlarsa böyle bir erteleme kararı çıkıyorsa, böyle bir kararı çıkartabilirler. Seçimi iptal etmek, seçimi yok saymak başka şeydir. 'Bunlar yasalara aykırı, eşit şekilde yarışmanın önünü kesen düzenlemelerdir, AKP parlamentoda sayısal çoğunluğuyla ilgili böyle karar almıştır, yasal düzenleme için 15, 20, 30 gün içinde bu düzenleme yapılıp, seçimlere devam edilecektir' diyebilirler. O, onların takdiri. Biz bu seçimlerin güvenli bir seçim olmasını talep ettiğimiz için müracaat ettik, seçimleri iptal etmelerini asla istemiyoruz. Daha fazla bu ülkeyi bataklığa sürüklemelerini, doların alıp başını gitmesini, insanların yoksullaşmasını istemiyoruz. Bir an önce iktidardan gitmelerini talep ediyoruz. Bunun için millet iradesinin yasaya, hukuka uygun şekilde sandığa yansımasını istiyoruz."

CHP hangi maddelerin iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istedi?

CHP, Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruda kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyle:

- Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,

- Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,

- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,

- Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,

- Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen 'seçmenlerin ihbarı' ibaresi,

- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,

- Yetkili seçim kurullarınca gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının, oy pusulasını geçersiz kılmaması.