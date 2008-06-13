Anayasa Mahkemesi savcıları göreve çağırdı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca, “Görülmekte olan davalar hakkında yapılan ve söylenenlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olduğu açık ve belli iken, bu konuda yetkili ve sorumlu olanların hareketsiz kalması düşündürücüdür” denildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Mahkemenin görevini yerine getirirken verdiği kararlara karşı “insani ve ahlaki hiç bir değer tanımadan pervasızca yapılan eleştiri ve açıklamalar” kınandı.

Açıklamada, “Görülmekte olan davalar hakkında yapılan ve söylenenlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olduğu açık ve belli iken, bu konuda yetkili ve sorumlu olanların hareketsiz kalması düşündürücüdür” denildi.







