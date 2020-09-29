Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın başvurusunun görüşülmesini erteledi!

Anayasa Mahkemesi, işadamı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunun görüşmesini erteledi. Kavala hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunulurken, daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin raporuna girecek.

Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası’nda beraatına karar verildikten sonra cezaevinden salıverilmeden yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala’nın başvurusunu değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, bireysel başvuru görüşmesini erteledi.

AYM daha önce Kavala'nın Gezi Parkı davası kapsamında yaptığı bireysel başvurunun oyçokluğuyla reddine karar vermişti.

Cezaevi çıkışında tutuklanmıştı

Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı Gezi davasından 18 Şubat’ta beraat etmiş, hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçe gösterilerek tekrar gözaltına alınmıştı. Kavala, 9 Mart’ta 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘casusluk’ suçlamasıyla bir kez daha tutuklandı.

3 yıldır tutuklu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Aralık 2019'da Osman Kavala'nın siyasi nedenlerle tutuklandığına hükmederek ihlalin ortadan kalkması için derhal tahliye edilmesi çağrısı yapmıştı.



AİHM, yetkili mahkemenin karara uymaması üzerine, Osman Kavala kararının uygulanması için denetim süreci başlatmıştı. Osman Kavala, Gezi davası soruşturmaları kapsamında Ekim 2017 yılında gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.