AYM, KHK gerekçesiyle yapılmayan atama için adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti

KPSS’yi kazanarak 2017’de kütüphaneci olarak yerleşen İdris Ertaş’ın ataması, istihbari bilgi notuna dayanılarak terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yapılmadı. Ertaş, kararı yargıya taşıdı, ancak memuriyetine engel olan bilgi notu kendisi ile paylaşılmadı. Anayasa Mahkemesi, kim tarafından ne amaçla yazıldığı belli olmayan bilgi notuna dayanan yargılamanın adil olmadığına hükmetti.

İdris Ertaş, 2016 yılında girdiği KPSS sınavında başarılı olarak, Ocak 2017’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Erzincan teşkilatına kütüphaneci olarak yerleşti. Ancak 23 Haziran 2017’de, OHAL KHK’sında yer alan “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” hükmü gerekçe gösterilerek atama işlemi yapılmadı.