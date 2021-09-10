AYM, KHK gerekçesiyle yapılmayan atama için adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti

İdris Ertaş, 2016 yılında girdiği KPSS sınavında başarılı olarak, Ocak 2017’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Erzincan teşkilatına kütüphaneci olarak yerleşti. Ancak 23 Haziran 2017’de, OHAL KHK’sında yer alan “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” hükmü gerekçe gösterilerek atama işlemi yapılmadı.
Ertaş, işlemi, bir suç isnadı bulunmadan, ifadesi ya da savunması alınmadan yapıldığını belirterek idare mahkemesine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mahkemeye verdiği savunmada, Ertaş’ın ‘ilişik kaydına’ rastlandığı için kadroya alınmadığı bildirildi. Bakanlık, işlem dosyasının ilgili bölümlerinin savunma ekinde bulunduğunu belirtti. Ancak bu ekleri talep eden Ertaş, mahkemeden yanıt alamadı. Mahkeme, 2018 yılında Ertaş’ın açtığı davayı reddetti.
"Sonuca varılırken ilave araştırmalar yaparak şüpheden uzak, kesin, somut bir tespite ulaşmalı"
Gerekçeli kararda; Ertaş’ın, 2012-2015 arasında PKK/KCK eylem etkinlik kaydına rastlandığı belirtildi. Gerekçeli karara karşı oy gerekçesi yazan hâkim, Ertaş hakkında herhangi bir adli, idari soruşturma açılmadığını, adli sicil kaydının temiz olduğunu, Ertaş hakkındaki bilgi notunun ‘subjektif’ olduğunu vurguladı. Karara itiraz eden hâkim, bakanlığın sonuca varırken ilave araştırmalar yaparak şüpheden uzak, kesin, somut bir tespite ulaşması gerektiğini belirtti.
Ertaş, kararı üst mahkemeye taşıdı. Ancak buradan da sonu alamadı. Ertaş, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne gitti.
"Haksız yere terör örgütü üyesi olarak gösterildim"
Ertaş, başvurusunda, “İşleme ve karara dayanak olarak gösterilen bilgi notunun nereden ve kimden geldiğine ve kim tarafından düzenlendiğine yönelik bir bilgi ve belgenin mevcut olmadığını, söz konusu bilgi notunda ne tür bir eylem etkinliğine katıldığının belirtilmediğini, bahsi geçen bilgi notunun aksini ispat etmesinin oldukça güç hatta imkansız olduğunu, haksız yere terör örgütü üyesi olarak gösterildiğini” anlattı.
Ertaş’ın bireysel başvurusunu inceleyen Yüksek Mahkeme, silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine karar verdi. Kararda şöyle denildi:
“(…) iddianın nasıl ve neden doğduğu konusunda bilgi ve belgelere sahip olmayan başvurucunun bunlara karşı etkin olarak yorumda ve itirazda bulunma için yeterli imkana sahip olduğu söylenemez. (…) Mahkemece sadece idarenin beyanları ve gösterdiği istihbari nitelikli bilgi notu dikkate alınarak hüküm kurulmuş; bu belgelerin gerçekliğine ve güvenilirliğine ilişkin olguların varlığı ortaya konmamış ve bu nedenle (…) başvurucu davalı idareye nazaran zayıf bir konuma düşürülmüştür.”
Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden yapılması için kararın bir örneğini ilgili idare mahkemesine gönderdi.