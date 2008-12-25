Anayasa Mahkemesi karıştı

Kapatılan beldeler de seçime girebilecek

Anayasa Mahkemesi YSK'ya sert çıktı

Erdoğan: Karşımıza 2. Anayasa Mahkemesi çıktı

Kapatılan 862 belediyenin seçimlere katılmasına olanak sağlayan Danıştay’ın kararı, Başbakan Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın açıklamalarıyla yüksek yargıda büyük bir krize dönüştü.Kılıç’ın ‘Danıştay kararının 'Anayasa ihlali olacağı’ yönündeki açıklamasına ilk tepki, Anayasa Mahkemesi’nin diğer 8 üyesinin ‘yalanlama’sıyla geldi. Mahkeme tarihine geçecek bir skandala neden olan açıklama, akşam saatlerinde Danıştay Başkanlar Kurulu’nun sert yanıtıyla ikinci darbeyi aldı. Danıştay Başkanlığı, Başbakan Erdoğan’ın sözlerinin,”Üslup veiçerik bakımından hukuk devleti İlkesiyle bağdaşmadığını” belirtirken , Kılıç’ın açıklamasını da “Anayasal görev, yetki ve sorumluluğunu aşan talihsiz bir beyan” olarak değerlendirdi.Kapatılan 862 belediyenin seçimlere katılmasına olanak sağlayan Danıştay’ın kararı ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bu karar doğrultusunda bu belediyeleri seçim sürecine sokması yargı tarihinde görülmemiş bir krize yol açtı. Krize dönüşen olay adım adım şöyle gelişti:Hükümetle yargı ve yargı organlarının hem birbirleri arasında ve hem kendi içlerinde görülmemiş bir krize neden olan olay, nüfusu 2 binin altına düştüğü için 862 belde belediyesinin kapatılmasına ilişkin 5747 sayılı yasayla başladı. Kapatılan belediyelerden 122’si idare mahkemelerinde dava açarken, CHP de yasanın kapatma maddesinin iptal edilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Anayasa Mahkemesi, 6 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararında, 60 gün içinde TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Sistemi sonuçlarına dava açan belediyelerin, bu davalar sonuçlanana kadar kapatılmayacağına karar verdi. Böylece nüfus rakamlarına karşı çıkarak TÜİK aleyhine dava açan 122 belediye kapanmaktan kurtuldu ve seçime girme hakkı kazandı.Ancak Danıştay 8. Dairesi, Giresun’un Bulancak İlçesi Kovanlık Belediye Başkanlığ’nın açtığı davada 19 Aralık’taki kararında Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının yayımlandığı 6 Aralık’tan itibaren 60 gün içinde dava açacak olan tüm belde belediyelerinin kapanmayacağına hükmetti. Böylece 862 belediyenin tamamı için seçime girme şansı doğdu.Danıştay'ın kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu da, 6 Şubat 2009 tarihine kadar itiraz eden tüm kapatılan belediyelerin seçimlere girebileceğine karar verdi. Böylece kapatılmasına karar verilen tüm belediyeler için seçimlere girme şansı doğdu.Bu kararlara ilk tepki dün sabah Başbakan Erdoğan’dan geldi. Kararı eleştiren Erdoğan şöyle dedi: “Ben doğrusu yeni bir şey öğrendim şimdi. Türkiye’de ikinci bir Anayasa Mahkemesi daha çıktı. Yani Anayasa Mahkemesi bir tane var Türkiye’de. İkinci bir Anayasa Mahkemesi yok ve yasama organının çıkardığı kanunların üzerinde tasarruf yetkisi olan sadece Anayasa Mahkemesi’dir. Beni şaşırtan bir olay olmuştur ama siyaseten burada herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışmalarını yapıyorlar.”Başbakan’ın bu sözlerinin ardından akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı da açıklama yaparak hem Danıştay’ı hem de YSK’yı Anayasa’yı ihlal etmekle suçladı. Açıklamada şöyle denildi:“Kapatılan belde belediyelerinin dava açma sürelerine ilişkin alınan ve kamuoyuna yansıyan kararlar Anayasa Mahkemesi'nin ulaştığı sonucu yansıtmamaktadır. Anılan kararlar Anayasaya uygun görülerek iptal edilmeyen ve kapatılan belde belediyelerinin de tümünün seçime katılmalarına olanak sağlayacak bir sonuca yol açmıştır. Anayasa’nın 153. maddesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve tüm yargı organlarını bağlayacağı kuşkusuzdur. Bu bağlayıcılığa karşın Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulmaması ya da mahkemenin öngörmediği bir sonuç çıkarılması Anayasa’nın 153. maddesinin ihlal (gözardı) edilmesi sonucu doğurur. Hukuk devletinde herkesin Anayasa’da öngörülen ilkelere uygun davranma ve hukuku üstün tutma zorunluluğu vardır.”Daha sonra Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt de bir açıklama yaparak, görev yaptığı kurumu eleştirdi. Mahkeme tarafından yapılan açıklamanın heyette görüşülmediğini belirten Paksüt, şunları söyledi: “Ben de televizyondan öğreniyorum. Sürpriz oldu. Açıklamada yer aldığı bildirilen ’Anayasa Mahkemesi kararına uymayanların Anayasa’ya aykırı davrandıkları’görüşüne katılmıyorum. Bu Başkan’ın (Haşim Kılıç) kendi görüşüdür. Hangi belediyelerin seçimlere gireceğini, hangilerinin girmeyeceğini belirleme yetkisi Anayasa’ya göre YSK’nındır. Haberlerde geçen açıklamanın yapılış şekline ve içeriğine katılmıyorum. Anayasa ihlali iddiasına da katılmıyorum.”YSK Başkanı Muammer Aydın da, “Şu anda bir değerlendirme yapmayacağım. Açıklamayı enine boyuna değerlendireceğiz” dedi. Aydın, açıklamadan önce Anayasa Mahkemesi’nden kendileriyle görüşme yapılıp yapılmadığı sorusuna “Hayır, hiçbir irtibat olmadı” yanıtını verdi.Anayasa Mahkemesi’nin açıklamasında suçlanan Danıştay’da belde belediyelerine ilişkin yargı süreci devam ediyor. Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşı İçişleri Bakanlığı’nın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda itiraz hakkı bulunuyor. Kurulun bu itirazı kabul etmesi halinde YSK kararı da tartışmalı hale gelecek. Bu durumda kararlarına karşı dava açılamayan YSK, kendiliğinden önceki kararından dönebilecek. Kurulun itirazı reddetmesi halinde ise YSK kararı üzerindeki tartışmalar da büyük ölçüde sona erecek.YSK’nın İçişleri Bakanlığı’nın olası itirazını ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararını bekleme zorunluluğu bulunmuyor.Dün yaşanan bu gelişmelerden sonra tartışma bugün de sürüyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, sabah gazetecilere yaptığı açıklamayla Paksüt’ün sözlerine yanıt verdi. Kılıç, şunları söyledi:“Belediyelerle ilgili geçici maddenin bir kısmı iptal edildi, bir bölümü de reddedildi. Bu 6’ya 5 oy çokluğuyla alınmış bir karar, dünkü açıklamayla çoğunluk kararı veren 6 kişinin ne demek istediği kamuoyu ile paylaşılmak istenmiştir. Şahsi açıklamam değildir. Sayın Başkanvekili Paksüt zaten muhalefetteydi, görüşünü de kararda belirtti. Bu yüzden Osman Bey’in açıklamadan haberdar olmaması normaldir.”Kılıç'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi'nden yeni bir açıklama daha yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin 8 üyesi, ''Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından, 'kapatılan belediyelerin dava açma süresine ilişkin' dün yapılan açıklamanın, Anayasa Mahkemesi'nin görüşünü yansıtmadığını'' duyurdu.Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Alifeyyaz Paksüt, üyeler Fulya Kantarcıoğlu, Mehmet Erten, Cafet Şat, A. Necmi Özler, Fettah Oto, Şevket Apalak ve Zehra Ayla Perktaş'ın imzaları bulunan açıklamada, şunlar kaydedildi:''Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından 24 Aralık 2008 gününde yapılan açıklama, Anayasa Mahkemesinin görüşünü yansıtmamaktadır.Anayasa'nın 149. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi, Başkan ve on üye ile toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Bu bağlamda, belirtilen usule uyularak yapılmayan açıklamalar Mahkeme görüşü olarak kabul edilemez.Öte yandan, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasından, anayasal görev, yetki ve sorumluluk, ilgili kurum ve kuruşlara aittir.Önceden haberdar olmadığımız, bu nedenle de oluşumuna hiçbir katkıda bulunamadığımız açıklamaya katılmıyoruz.''Danıştay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kendi kuruluş kanununda, verdikleri kararları yorumlama ve tavzih yetkisi bulunmayan Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın özellikle Danıştay’ı Anayasa ihlali yapmakla suçlayıcı nitelikteki açıklaması, anayasal görev, yetki ve sorumluluğunu aşan talihsiz bir beyan olarak değerlendirilmiştir" denildi.Açıklamada, kendi kuruluş kanununda, verdikleri kararları yorumlama ve tavzih yetkisi bulunmayan Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın özellikle Danıştayı Anayasa ihlali yapmakla suçlayıcı nitelikteki açıklamasının, anayasal görev, yetki ve sorumluluğunu aşan talihsiz bir beyan olarak değerlendirildiği belirtildi.Danıştay açıklamasında, Anayasa'dan kaynaklanan devlet yetki ve görevinin kullanılmasında, medeni iş bölümü ve iş birliği içerisinde "hukuk devleti" ilkesinin yaşama geçirilmesi amacında, birlikte hareket etme anlayışı içerisinde bulunması gereken yürütme ve yargı organlarının, birbirlerinin görev alanına müdahale eden suçlayıcı ve özensiz üslupla yaptıkları açıklamaların, toplum nazarında bu açıklamayı yapanların yanı sıra yargının saygınlığını da zedeleyici sonuçlar yaratacağı, hukuk devletine ve yargıya olan güveni sarsacağı ifadeedildi.Danıştay Başkanlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay ile ilgili açıklamasının, "Anayasal görev ve yetkilerini kullanan Danıştayı Anayasa Mahkemesinin yerine geçerek karar veren ve yetkilerini aşan bir yargı yeri olarak göstermesinin, üslup ve içerik bakımından hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan açıklama olarak değerlendirildiğini" bildirdi.Danıştay'da bugün gerçekleştirilen İdari Dava Daireleri Kurulu toplantısına saat 13.30'da verilen arada Başkanlar Kurulu toplandı. Kurulun yarım saatlik toplantısının ardından Danıştay Başkanlığı tarafından akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, Anayasa Mahkemesinin Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili kısmi iptal ve Danıştay 8. Dairesi'nin Kovanlık Belediyesince açılan davada verdiği karar nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "... Türkiye'de demek ki ikinci bir Anayasa Mahkemesi daha çıktı..." şeklindeki beyanatından sonra, aynı gün Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç tarafından "AnayasaMahkemesinin kararlarının bağlayıcı olduğu, kararlarına uyulmaması ya da mahkemenin öngörmediği sonuç çıkarılmasının Anayasa'nın 153. maddesinin ihlali sonucu doğuracağı" açıklamasında bulunduğu anımsatıldı. Başbakan Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'ın bu açıklamaları karşısında; konunun, Başkanlar Kurulunda görüşüldüğü belirtilen açıklamada, şu hususlara yer verildi:"Danıştay 8. Dairesinin, Anayasa'nın ve Danıştay Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu görev ve yetki çerçevesinde bakmakta olduğu dava hakkında verdiği karar, üst yargı yerince yürütülmesi durdurulmadığı ya da bozulmadığı sürece Anayasa'nın 138'inci maddesi uyarınca yasama ve yürütme organları ile idareyi bağlayıcı niteliktedir.Bu hukuki durum karşısında; Başbakan'ın, bu beyanatında, Anayasal görev ve yetkilerini kullanan Danıştayı Anayasa Mahkemesinin yerine geçerek karar veren ve böylece yetkilerini aşan bir yargı yeri olarak göstermesi, üslup ve içerik bakımından hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan bir açıklama olarak değerlendirilmiştir.Öte yandan, her yargı yeri, görevi dahilinde olan uyuşmazlığı çözümlerken, o davada uygulanacak kuralı belirleme ve yorumlama yetkisine sahiptir. Bu yorumun isabetli olup olmadığının değerlendirilmesi ise devam eden bir davada o yargı düzeninin temyiz mercisine aittir. Bu bakımdan, kendi kuruluş kanununda verdikleri kararları yorumlama ve tavzih yetkisi bulunmayan Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın özellikle Danıştayı Anayasa ihlali yapmakla suçlayıcı nitelikteki açıklaması, Anayasal görev, yetki ve sorumluluğunu aşan talihsiz bir beyan olarak değerlendirilmiştir.Anayasa'dan kaynaklanan devlet yetki ve görevinin kullanılmasında medeni iş bölümü ve işbirliği içerisinde, hukuk devleti ilkesinin yaşama geçirilmesi amacında birlikte hareket etme anlayışı içerisinde bulunması gereken yürütme ve yargı organlarının, birbirlerinin görev alanına müdahale eden suçlayıcı, özensiz üslupla yaptıkları açıklamalar, toplum nazarında bu açıklamayı yapanların yanı sıra yargının saygınlığını da zedeleyici sonuçlar yaratacak, hukuk devletine ve yargıya olan güveni sarsacaktır."