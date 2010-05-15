'Anayasa Mahkemesi karışmasın'

T24 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bölükbaşı, Anayasa değişikliği paketine ilişkin, ''Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak CHP'nin bileceği bir iştir. Biz bu işin içinde yokuz. Bizim temennimiz Anayasa Mahkemesi'nin bu işe karışmaması'' dedi.





Bölükbaşı, bu yıl Türk milletinin önüne 2 sandık geleceğini, bunlardan birinin anayasa paketi halk oylaması sandığı, diğerinin ise genel seçim sandığı olacağını savundu.





Türkiye'nin, her alanda çok derin krizler sarmalına hapsolduğunu savunan Bölükbaşı, şöyle konuştu:





''Bu iki sandık AK Parti'den ve Başbakan Erdoğan'dan kurtulunması için son 2 virajdır, duraktır. AK Parti'nin sahte ambalajlarla Türk milletine pazarlamaya çalıştığı anayasa paketinin gerçek yüzünü, bu konudaki gizli gündemini açıklama fırsatını bulacağız. Bu anayasa değişikliği paketi, Türkiye'nin demokrasi alanında daha ileri standartlara ulaşmasına, Türk milletinin hak ve özgürlük alanının daha da genişlemesine, milli iradenin bütün unsurlarıyla hakim kılınmasına ve hukukun üstünlüğünü bütün kurumlarıyla yerleşmesi amacına hizmet etmeyen Sayın Başbakan'ın içi boş klişe sloganlar olarak Türk milletine satmak isteği bozuk bir mal.''





Anayasa değişikliği paketinin içinde Türk milletinin bulunmadığını, Türk milletinin sorunları ve onlara çözüm yollarının olmadığını anlatan Bölükbaşı, ''Türk milletinin gerçek gündemi işsizlik yoksulluk, hayat pahalılığı. Hayat pahalılığına çözüm yoktur. Bugün Türkiye'nin her alanda yaşadığı başta ekonomi sosyal bünye olmak üzere krizlere çözüm yoktur''dedi.





Paketi halka anlatmaya çalıştıklarını belirten Bölükbaşı, ''Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak CHP'nin bileceği bir iştir, biz bu işin içinde yokuz. Bizim temennimiz Anayasa Mahkemesi'nin bu işe karışmaması. Biz Başbakanla meydanlarda ve milletin vicdanını göstereceği referandum sandığında hesaplaşmak istiyoruz'' diye konuştu.

