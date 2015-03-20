T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa Mahkemesi: Kararları gerekçeleriyle açıklamayarak Anayasa'ya uymadık

Yüksek mahkeme bundan böyle kararlarını gerekçeleriyle açıklayacak

20 Mart 2015 23:28

Haşim Kılıç’ın görev süresinin sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da desteklediği öne sürülen Zühtü Arslan’ın Başkan seçildiği Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Perşembe günü yaptığı toplantıda CHP’nin Sulh Ceza Hakimlikleri'yle ilgili iptal başvurusunu gündeme aldı. Mahkeme başvuruyla ilgili bir karar aldı ancak bunu açıklamadı. Anayasa Mahkemesi kaynakları bundan böyle kararların, gerekçeleriyle birlikte açıklanacağını söyledi. Perşembe günü yapılan toplantıda bundan önceki uygulamalar gündeme geldi. Daha önce kararların, gerekçeleriyle birlikte açıklanmadığı için iptal nedenlerinin kamuoyunca anlaşılamadığı ve Mahkeme'nin de bu nedenle sıkça eleştirildiği dile getirildi, Anayasa'nın 153. Maddesine uyulması gerekliliği vurgulandı. 

Al Jazeera Türk’ten Mustafa Türk’e konuşan Anayasa Mahkemesi kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünkü toplantıda 16 üye karar aldık. Bundan sonra aldığımız kararları gerekçesi olmadan açıklamayacağız. Dün görüştüğümüz kararların da gerekçesini, yayımlanınca 3-5 gün sonra öğreneceksiniz. Anayasa Mahkemesi'ne birçok eleştiri geliyordu. 'Kararları gerekçesiz yayınlıyorsunuz' deniliyordu. Zaten Anayasa'nın 153. Maddesinde 'iptal kararları gerekçesi olmadan açıklanamaz' diyor. Mahkeme Anayasa'ya uymuyormuş. Bundan sonra Anayasa'nın bu maddesine uyulacak."

Al Jazeera Türk'te yayınlanan haberin
tamamını okumak için tıklayın

 

Anayasa'nın 153.maddesi

 

Anayasa'nın 153.maddesi şu hükümleri içeriyor:

"Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü yada bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendigi durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar."

ETİKETLER

anayasa mahkemesiaymgerekçeli karar153 maddeanayasazühtü arslanhaşim kılıç

İlgili Haberler

Haşim Kılıç'ın yerine başkan seçilen Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi'ni darbecilikle suçlamış!

AYM'nin yeni başkanı Zühtü Arslan AKP'nin kapatılmasıyla ilgili davayı kabul eden Anayasa Mahkemesi kararını ağır ifadelerle eleştirmişti

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili: Oğlumu AKP'den aday olması için zorlamışlar

'Anayasa Mahkemesi’ndeki konumuma ilişkin bir hesabın parçası'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24