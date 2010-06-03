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Anayasa Mahkemesi iptali kabul etti

Anayasa Mahkemesi, iptal başvurusunu kabul etti.

03 Haziran 2010 03:00

T24- Anayasa Mahkemesi iptal başvurusunu kabul etti, Salı günü paket esastan görüşülecek.


Anayasa Mahkemesi, 111 milletvekilinin 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemine ilişkin ilk incelemesi bugün yapıldı.


Yüksek Mahkeme, yaptığı ilk incelemede, iptal başvurusunu kabul etti.


Paket Salı günü esastan görüşülecek.


Anayasa Mahkemesi'ne başvuran 111 milletvekili Anayasa değişikliğinin şeklen tümünün, esas bakımından da 3-5 maddesinin iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

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