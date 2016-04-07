Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunun iptalini görüşecek

Anayasa Mahkemesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinin iptal isteminin ilk incelemesini bugünkü Genel Kurul toplantısında görüşecek.

Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada uygulanan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bularak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi'ne aynı yönde bir başvuru da İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesince yapılmıştı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi koridoruna ve Fen Fakültesi giriş kapısına 2014'te asılan Fikir Kulüpleri Federasyonunun gazetesindeki ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan, haklarında dava açılan iki öğrencinin davasına bakan İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi de TCK'nın 299. maddesinin, Anayasa'ya aykırılık iddialarını değerlendirip karara bağlaması istemiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne göndermeye karar vermişti.

TCK'nın 299. maddesi, "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır." hükmünü içeriyor.