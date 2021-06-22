AYM, Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), öğretim üyelerinin aynı zamanda Merkez Bankası Banka Meclisi üyesi olabilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 3’e karşı 12 oyla iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 16 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın (CBK) bir maddesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. İptal edilen madde, Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliği ile öğretim üyeliği görevlerinin birleştirilebilmesini öngörüyordu. Anayasa’ya göre, özellikle kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkarılamayacağı vurgulanan Yüksek Mahkeme kararında, “Anayasa’da CBK’larla düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara ilişkin olmayan kuralın Anayasa’nın 104. Maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesini ihlal ettiği anlaşılmaktadır” değerlendirmesine yer verdi.

Üç üye itiraz etti

Karara karşı oy kullanan üyeler Rıdvan Güleç, Selahaddin Menteş ve İrfan Fidan; ortak karşı oy gerekçelerinde Merkez Bankası’nın bir kamu kurumu olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, öğretim üyelerinin Yükseköğretim Kanunu’na göre kamu kurumlarında görevlendirilebileceğini belirtti.