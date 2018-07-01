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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin KHK başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, KHK'ları kabul eden kanunların yok hükmünde sayılması, iptal edilmesi taleplerini kabul etmedi

01 Temmuz 2018 01:39

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, olağanüstü hal kapsamında  çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin kabulüne ilişkin 13 yasanın yok hükmünde  sayılması, aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları reddetti.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler  Yapılması ve Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun  Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7068, 7069, 7070,  7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7084, 7085, 7086, 7087 ve 7088 sayılı Kanunların  yok hükmünde olduğuna, aksi halde iptaline karar verilmesi talebiyle yaptığı  başvuruları esastan görüştü.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanunların yok hükmünde sayılması, iptal  edilmesi taleplerini kabul etmedi.

Kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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