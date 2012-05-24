Anayasa Mahkemesi CHP'nin 4+4+4 başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda ''4+4+4'' olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran 6287 sayılı yasanın, şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini oybirliğiyle reddetti.

Yüksek Mahkeme 4+4+4 yasasını iptal etmeyerek eylül ayında 66 ayını dolduran çocuklara okul kapısını açmış oldu.

CHP, Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu başvuru dilekçesinde, yasanın komisyon görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmalara değinerek, içtüzük ihlalleri yaşandığını öne sürmüştü.

CHP, yasanın şekil bakımından TBMM İçtüzüğü ve Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti.

Bu durumda CHP’nin, yasanın içeriğinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle ikinci bir başvuru yapması bekleniyor.