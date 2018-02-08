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Anayasa Mahkemesi, Burhan Kuzu'nun başvurusunu 'kabul edilemez' buldu

AKP'li Kuzu, doyasının Zamanaşımı Bürosu'na gitmesine hak ihlali şikâyetinde bu

08 Şubat 2018 18:19

Anayasa Mahkemesi, Twitter'da bir hesaptan kendisine hakaret ettiği iddia edilen kişinin bulunmaması ve dosyanın Zamanaşımı Bürosu'na gönderilmesi üzerine hak ihlali şikâyeti yapan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun başvurusunu kabul edilemez buldu.

Kararda, Burhan Kuzu'nun başvurusunun, "Başvurucunun şüphelinin cezalandırılması için ısrarcı olması, kişisel anlamda bir ilke sorunu olarak algınabilirse de bu algı; kamu gücünü kullanan organlara, şeref ve itibara müdahale eden kişileri bir ceza soruşturması ve kovuşturmacasına konu etmeleri şeklinde bir yükümlülük yüklemez. Yine internet üzerinden işlenen suçlara yönelik soruşturmalardaki güçlükler de gözetildiğinde Anayasada korunan temel hak ve özgürlükler bağlamında ciddi endişeler doğuracak nitelikte geniş kapsamlı etkiler uyandırmayan ya da toplumsal menfaati doğrudan etkilemeyen bir şikayet" olduğu kaydedildi.

Ayrıca bu olaydaki gibi internet üzerinden yapılan hakaret olaylarında adli makamların suç failinin belirlenmesine yönelik çalışmalarından sonuç alınamamasının başvurucunun şeref ve itibarının korunmasını isteme hakkına yönelik bir ihlal oluşturmadığının açık olduğu ifade edildi.

Bu gerekçelerle kişinin şeref ve itibarının korunması hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verildi.

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