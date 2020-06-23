Anayasa Mahkemesi, 7 yılda 2 bin 299 başvurucuya 67 milyon lira tazminat ödedi

Anayasa Mahkemesi 2012 Eylül’den bu yana 253 bin 120 başvurudan 200 bin 694’ünü karara bağladı. Yüksek Mahkeme, 8 bin 361 hak ihlali kararı aldı. 2 bin 299 başvurucuya 67 milyon lira tazminat ödendi. İktidarın yargıya müdahale ettiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tarihin en büyük yargı krizinin yaşandığını söyledi.

CHP’li Özel’in, AYM’ye yapılan başvurularla ilgili soru önergesine yanıt veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yüksek Mahkeme’ye yapılan başvurularla ilgili istatistikleri paylaştı. Buna göre, AYM’ye bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den 2019 yılı sonuna kadar 253 bin 120 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 44 bin 65’i halen derdest iken 200 bin 694 başvuru karara bağlandı.