Anayasa Komisyonu'nun uzlaştığı maddeler, bayramdan sonra geçirilebilir

AKP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Anayasa Uzlaşma Komisyonunda mütabakat sağlanan 60 maddeyi birlikte geçirelim" önerisine yeşil ışık yaktı. Bayramdan sonra iki partinin kurmayları bir araya gelecek.

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, konuyla ilgili, "Doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir çıkış yapmasını biz de olumlu bir gelişme olarak değerlendirdik" dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

'4 parti anlaşamazsa CHP'yle beraber yaparız'

"Mesela Sayın Süheyl Batum, komisyona döndükten sonra 'Ben 60. maddenin şurasına karşıyım, bunu kabul etmem' diyecek. Diğerlerinin kafası karıştı. İster 59, ister 58, ister 60. Uzlaşma komisyonunun üzerinde mütabakata vardığı, bu maddeleri biz buna '60 madde' diyelim şimdi. Gönül ister ki AKP, CHP, MHP, BDP yani o uzlaşma komisyonunda bulunan 4 partiyle birlikte en kısa zamanda Meclisten çıkartalım. Ama olaki Sayın Bahçeli, daha önce bazı açıklamlarda bulundu. MHP ve BDP derse ki, 'Biz yokuz bu işte.' AKP olarak biz bunu AKP ve CHP olarak yapabiliriz. Daha önce de bunu söyledik. Bu yüzde 75 halk desteği demekti ve burada hiçbir usul problemi olmaz ve meşruiyet problemi olamaz.

'Bayramdan sonra çıkartabiliriz'

"Ama tekrar söylüyorum, bizim birinci tercihimiz, esas arzu ettiğimiz şey Uzlaşma Komisyonunda üyesi bulunan, Mecliste de esasen grubu bulunan 4 siyasi partinin birlikte bunu yapmasıdır. CHP, bunu teklif ettiğine göre, biz hemen diyoruz 'Bizim grup başkanvekillerimiz, CHP'nin grup başkanvekilleri ile irtibat kuracaklar, bayramdan sonra bu hemen gündeme gelebilir ama o zamana kadar tabi kararlarında bir değişiklik olmazsa. Yalnız bu meselede herhangi bir pazarlık söz konusu olmayacak. Bir ön şart olmaksızın bu Uzlaşma Komisyonun üzerinde anlaşmaya vardığı maddeleri geçirebilirz."